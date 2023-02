Israël : Le Likoud porte plainte contre le maire de Tel-Aviv

"Les pays dictatoriaux ne peuvent devenir des démocraties qu'avec des effusions de sang", a affirmé le maire

Le parti Likoud de Benjamin Netanyahou a porté plainte ce lundi contre le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, suite à sa déclaration contre le gouvernement et la réforme judiciaire.

"Ron Huldai a incité à la violence et à la rébellion civile", a affirmé le parti. Le maire a provoqué un tollé après avoir affirmé dans une interview qu'"un pays peut passer, comme cela se passe ici - d'une démocratie à une dictature. Les pays sous dictature ne peuvent devenir des démocraties que par l'effusion de sang".

Ses déclarations ont provoqué l'indignation aussi bien parmi les membres de la coalition que de l'opposition.

"Notre combat est pour la démocratie israélienne, pas un combat entre nous", a écrit Benny Gantz sur son compte Twitter. "La douleur et la peur sont compréhensibles et ont leur place, mais il faut immédiatement arrêter les discours violents".

Suite aux critiques, Huldai est revenu sur ses propos : "Dans l'interview, j'ai parlé d'une vérité historique douloureuse. La responsabilité d'empêcher l'effusion de sang incombe à ceux qui décident à la Knesset et transforment Israël en dictature. Ils ont le devoir d'arrêter le processus législatif et parvenir à des négociations".

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a demandé l'ouverture d'une enquête pénale contre le maire de Tel-Aviv. "Le conseiller juridique du gouvernement doit immédiatement ordonner une enquête contre Ron Huldai", a tweeté Ben Gvir. "Le maire de Tel-Aviv n'a aucune immunité et aucun privilège pour inciter au meurtre. Son appel est sérieux et il doit être interrogé à ce sujet et être jugé", a-t-il ajouté.