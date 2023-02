Israël : 12 femmes qui ont révolutionné la technologie alimentaire mises à l'honneur

"Les entreprises dirigées par des femmes sont fortement désavantagées en matière de financement"

A l'approche de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, la Fondation de l'agriculture moderne (MAF), un organisme israélien qui promeut l'esprit d'entreprise et l'innovation dans le secteur des protéines alternatives en Israël et dans le monde, et Tnuva Ventures, le fonds de capital-risque du groupe Tnuva dans le domaine de la technologie alimentaire, ont décidé honorer les principales figures féminines israéliennes dans le secteur florissant de la technologie alimentaire.

Pour l'occasion, un jury sélectionnera 12 femmes à l'origine du succès d'Israël dans la technologie alimentaire. Tivall, l'un des principaux fabricants israéliens d'aliments à base de plantes, s'est également engagé en tant que sponsor pour l'initiative.

"La reconnaissance de ces femmes montre qu'il existe de nombreuses façons d'avoir un impact significatif dans le domaine de la technologie alimentaire, notamment la recherche, le développement, l'entrepreneuriat, l'investissement, le mentorat ou encore la politique qui permettent de construire un secteur solide capable de relever les défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire, la crise climatique, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la santé", explique Levana Shifman, qui dirige l'événement au nom de la MAF.

"La diversité engendre des solutions créatives et originales qui caractérisent la Startup nation. Nous sommes impatients de mettre en valeur les contributions essentielles des femmes dans l'écosystème foodtech israélien", a-t-elle ajouté.

Selon un rapport publié en 2022 par l'Autorité israélienne de l'innovation, les femmes ne représentent toutefois qu'un tiers de la main-d'œuvre israélienne de haute technologie depuis plusieurs années, un chiffre qui diminue aux niveaux supérieurs de l'échelle d'ancienneté.

MAF Initiative MAF

"Je suis honorée et fière de prendre part à cette importante initiative et de représenter Tnuva, qui a défendu la valeur de l'égalité des sexes et de la diversité. L'écosystème foodtech d'Israël est béni par la présence de femmes talentueuses dans divers postes", a déclaré Anat Ziv, responsable de l'innovation d'entreprise chez Tnuva, qui fera partie du jury. "La Journée internationale de la femme n'est pas superflue. J'ai hâte de faire progresser le leadership féminin au sein du secteur et j'espère que cette entreprise ouvrira un chemin que d'autres technologies et industries pourront emprunter."

Par rapport à d'autres leaders mondiaux de la technologie, Israël compte moins de femmes entrepreneurs, et leurs entreprises lèvent moins de fonds. Cependant, le nombre d'inscriptions de femmes israéliennes dans les domaines universitaires concernés est en hausse et de nombreuses entreprises leaders dans le domaine de la technologie alimentaire en Israël ont été fondées par des femmes, notamment Aleph Farms, Sea2Cell, ProFuse Technology et SavorEat.

Les entreprises dirigées par des femmes représentaient 40 % de la première cohorte du MAF dans le cadre de la filière alternative de protéines Better Plate au sein de l'accélérateur de MassChallenge Israël l'année dernière, notamment PoLoPo, cofondée par Raya Liberman-Aloni et Maya Sapir Mir, et Fabumin, cofondée par Adi Yehezkeli.

Sarah Silver Maya Sapir-Mir et Raya Liberman-Aloni (PoLoPo)

"Pendant des années, les entreprises alimentaires n'ont pas réussi à exploiter tout le potentiel du leadership féminin", explique Carmit Oron, membre du conseil consultatif du MAF, PDG de SaliCrop, une startup israélienne qui développe des solutions innovantes pour la résilience des cultures. "Par ailleurs, les entreprises dirigées par des femmes sont fortement désavantagées en matière de financement."

En 2022, l'allocation de capital-risque aux équipes dirigeantes entièrement féminines s'élevait à moins de 2 % des 238,3 milliards de dollars accordés aux startups américaines, soit une baisse par rapport aux 2,4 % de 2021, selon les chiffres de PitchBook.

Les juges se réuniront fin février pour sélectionner les personnalités qui auront la chance de profiter d'un dîner de réseautage festif et gastronomique à base de plantes.