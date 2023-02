Israël : des vagues de chaleur extrêmes 3 fois plus longues d'ici quelques années

Les vagues de chaleur devraient entraîner une augmentation de la surmortalité

La saison hivernale de cette année en Israël semble particulièrement courte, la quantité de précipitations est nettement inférieure à la moyenne saisonnière - tandis que les températures sont nettement supérieures à la moyenne. Dans une nouvelle étude, menée sous la direction du Dr Assaf Hochman de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université hébraïque avec le professeur Joachim Pinto et Marcel Wedler, chercheur à l'Institut de technologie de Karlsruhe en Allemagne, il a été constaté que dans les années à venir, l'été inclura des vagues de chaleur extrême, qui seront 7 fois plus fréquentes et 3 fois plus longues par rapport à aujourd'hui.

Selon les résultats, récemment publiés dans la revue Science of the Total Environment, les vagues de chaleur pourraient même entraîner un bond de la surmortalité jusqu'à 10 fois par an en moyenne.

De nombreuses études ont déjà prouvé que la principale cause de ces vagues de chaleur est le réchauffement climatique, avec l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. "Les conséquences se font déjà sentir aujourd'hui partout dans le monde, et dans la région du Moyen-Orient en particulier, avec le manque de jours de pluie et l'abondance inhabituelle de jours ensoleillés", explique le Dr Hochman, climatologue à l'Université hébraïque.

"Dans un avenir proche, cette tendance pourrait augmenter, nous avons donc examiné comment ces processus affecteront la fréquence, l'intensité et la durée des vagues de chaleur pendant l'été israélien - ainsi que les niveaux de mortalité en Israël."

À l'aide de plusieurs modèles climatiques avancés à haute résolution, l'équipe de chercheurs a caractérisé les vagues de chaleur actuelles et celles attendues jusqu'en 2080. Ils ont ainsi comparé les résultats avec les données du Bureau central des statistiques concernant la mortalité quotidienne en Israël. "Nous avons vu que l'excès de mortalité directe due aux vagues de chaleur de l'été israélien s'élève actuellement à environ 30 personnes en moyenne chaque année. Ce nombre pourrait être multiplié par 10 à l'avenir et les vagues de chaleurs devraient entraîner une surmortalité égale à celle des accidents de la route", explique le Dr Hochman.