Israël : les manifestations contre la réforme judiciaire vues de l'étranger

La réforme de la justice conspuée devant le Parlement israélien a été traitée par les médias du monde entier

La journée de mobilisation et de protestation de lundi devant le Parlement israélien contre le projet de loi de réforme du système judiciaire susceptible de réduire l'indépendance de la justice a attiré l’attention des médias étrangers qui ont, pour la plupart, traité le sujet. Certains lui ont même accordé leur Une aux côtés du tremblement de terre en Turquie et en Syrie et de la guerre en Ukraine.

Les agences de presse ont elles aussi largement relayé l’information, et on sait qu'elles donnent le ton aux médias de la planète. "Des dizaines de milliers d’Israéliens protestaient contre le plan judicaire de Netanyahou", a titré Reuters. L’agence de presse britannique explique que ce plan de réforme donnerait "au Premier ministre de droite Benjamin Netanyahou un plus grand contrôle sur les nominations des juges et affaiblirait la capacité de la Cour suprême à annuler une législation ou à se prononcer contre l'exécutif". Reuters a par ailleurs relaté l'agitation qui s'est produite hier à l’intérieur de la Knesset.

L’Agence France Presse a écrit que des milliers d'Israéliens ont manifesté devant la Knesset contre "la réforme judiciaire controversée du gouvernement". L'AFP note par ailleurs que les opposants à la réforme, dont la présidente de la Cour suprême Esther Hayut, ont affirmé qu'il s'agit d'"une attaque contre le système judiciaire indépendant d'Israël".

La mobilisation massive a aussi été largement traitée dans les médias américains. De son côté, CNN a titré : "Des milliers de personnes protestent contre le plan de Netanyahou d’affaiblir le système judiciaire israélien alors que le président met en garde contre un "effondrement social". La chaîne fait évidemment référence à l’appel au dialogue du président israélien Isaac Herzog, dimanche soir.

Pour sa part, le New York Times a noté que "la bataille pour l'avenir du système judiciaire est considérée par beaucoup comme une bataille pour l'âme de la démocratie israélienne". Quant au Washington Post, il a rapporté que "Les manifestants inondent Jérusalem alors que Netanyahou cherche à affaiblir les tribunaux".

i24NEWS

L’information a aussi été relayée dans des médias arabes et européens. Al Jazeera a consacré un article détaillé sur la manifestation, insistant sur les slogans comme "Honte ! Honte !" ou les pancartes "Sauvez la démocratie". Le média qatari évoque lui aussi la réunion houleuse à la Knesset.

Les médias français ne font pas exception. France 24 rapporte que "le gouvernement Netanyahou veut contrôler de facto les juges candidats à la Cour suprême et accorder au Parlement le pouvoir d'annuler les décisions de la haute cour de justice par une majorité régulière". Quant au journal Le Monde, il explique que la grande manifestation de lundi "fait partie d’une série de protestation qui dure depuis plusieurs semaines à Tel-Aviv, et que la mobilisation s’est étendue à tout le pays".