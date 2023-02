Jérusalem : des protections anti-attentats pour 300 arrêts de bus

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dévoilé son plan sécuritaire ce mardi

En réponse aux attentats terroristes meurtriers qui ont frappé Jérusalem ces dernières semaines, le bureau du Premier ministre et la municipalité de Jérusalem ont convenu d'un plan visant à accroître la sécurité des habitants de la capitale, notamment en augmentant les effectifs de police, en concentrant les efforts en matière de renseignement et d'opérations, et en améliorant tous les arrêts de bus de la ville.

Vendredi dernier, un attentat à la voiture-bélier a été mené contre un arrêt de bus à Jérusalem-Est où 3 personnes ont été tuées. Le bureau du Premier ministre et la municipalité de Jérusalem commenceront immédiatement à protéger 300 arrêts de bus, définis comme une priorité absolue, qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucune protection face à ce genre d'attaque.

Dans un second temps, la municipalité continuera à protéger le reste des arrêts de bus de la capitale, soit environ 700 arrêts.

"À la lumière de la série d'attentats dans le pays et dans la capitale en particulier, le gouvernement sous ma direction travaille nuit et jour pour restaurer le sentiment de sécurité des citoyens de l'État d'Israël", a déclaré Benjamin Netanyahou.

"Je remercie le Premier ministre Benjamin Netanyahou et toute l'équipe de son bureau pour la mobilisation rapide et la recherche de solution immédiate pour la sécurité des habitants de Jérusalem. Les travaux de construction pour protéger les arrêts de bus de la ville vont commencer immédiatement", a souligné le maire de Jérusalem Moshe Leon.

Lundi deux attentats ont eu lieu dans la Vieille ville et à Shuafat où un policier des frontières bédouin a été tué et un jeune homme grièvement blessé.