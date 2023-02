Israël/Covid-19 : fin de l'isolement obligatoire à partir du 15 mai

Le ministère de la Santé a annoncé la suppression des dernières restrictions restantes

Le ministère de la Santé a annoncé mardi que l'isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19 n'est plus obligatoire à partir du 15 mai et que toute personne qui contracte le coronavirus ne sera plus tenue de s'isoler pendant 5 jours.

Parallèlement à cette décision, l'obligation du port du masque dans les établissements médicaux a été également supprimée à compter du 16 février. A cette date, l'obligation de présenter un test corona aux visiteurs à l'entrée des maisons de retraite est également supprimée.

Avshalom Sassoni/Flash90

Dans un communiqué, le ministère de la Santé recommande aux populations à risque, dont les personnes âgées de 65 ans et plus, de porter des masques dans les espaces clos pour se protéger.

En Israël, Il y a eu 12 240 décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie.