Israël : les prisonniers terroristes menacent Itamar Ben Gvir dans une lettre

"Quiconque a décidé de déplacer la guerre hors de la prison la recevra à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza"

Les "chefs" des prisonniers dits de sécurité (les détenus terroristes) ont adressé une lettre au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, dans laquelle ils menacent de "verser le sang" si leurs conditions de détention se voient modifiées par une législation plus sévère, alors que le ministre a affirmé ces derniers jours vouloir durcir leurs conditions de détention, a rapporté mardi soir la chaîne Kan.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben-Gvir

En guise de protestation, les prisonniers de sécurité ont annoncé lundi leur intention de commencer une grève de la faim au début du mois de Ramadan. "Quelqu'un nous utilise pour des besoins populistes afin de dissimuler ses échecs, et celui qui n'a pas assuré la sécurité des citoyens - ne pourra pas nous briser. Nous lui répondrons par une guerre de libération," affirme la lettre.

Dans la missive en hébreu, les prisonniers précisent que les conséquences de leurs actions seront lourdes. "Nous ne sommes pas prêts à discuter des conditions de vie, et nous ne nous battrons pas pour des pitahs (pain) et des douches. Nous luttons pour notre libération et la libération de notre patrie. Ceux qui ont décidé de déplacer la guerre hors des murs de la prison la recevront à l'extérieur : à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza", poursuit-elle.

Les chefs des prisonniers ont conclu leur lettre par une menace et une attaque frontale contre Ben Gvir : "Chaque goutte de sang qui est versée est le résultat des aventures du petit-fils de Kahana. Nous n'avons rien à perdre [...] Ceux qui ont décidé de nous combattre nous accepteront comme des combattants [...] Notre destin est d'être des guerriers, et notre espoir est d'être des martyrs pour la libération de la patrie."

Selon les prisonniers, leur grève sera le début d'une campagne totale contre Israël, qui traversera les murs de la prison et atteindra les rues de Jérusalem, les villes de Cisjordanie et la bande de Gaza.

Fin décembre, Ben Gvir s’était rendu à la prison de haute sécurité de Nafha, récemment rénovée, pour examiner les conditions de détention des prisonniers de sécurité et vérifier qu’elles n’avaient pas été améliorées.