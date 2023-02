Israël : les Netanyahou rencontrent la famille qui a perdu deux enfants dans l'attentat vendredi

"Pendant que nos ennemis assassinaient ces deux âmes, nos forces étaient en Turquie en train de sauver des vies"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont rendu, mardi, une visite de condoléances à la famille Paley à leur domicile dans le quartier de Ramot à Jérusalem, où deux membres de la famille - Yaakov, 6 ans, et Asher, 8 ans - ont été assassinés et un autre civil, 20 ans, a été tué par un terroriste vendredi dernier, au cours d'une attaque à la voiture-bélier. Le père des deux enfants assassinés, Avraham Noah Paley, est toujours hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Hadassah-Ein Kerem.

https://twitter.com/i/web/status/1625570332479291393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La mère de famille, Hannah Devorah Paley, a raconté au Premier ministre et à son épouse comment ses deux jeunes enfants ont été enterrés, l'un après l'autre, et a déclaré qu'ils sont soutenus par le peuple d'Israël et que c'est la foi qui les fait vivre. Le Premier ministre et son épouse ont déclaré que la foi aide à surmonter le désastre et ils ont ajouté que tout le peuple d'Israël les embrasse dans leur douleur.

Lorsque Mme Paley a montré une photo des garçons, le Premier ministre Netanyahou lui a dit : "J'aimerais avoir la permission de mettre la photo dans mon bureau. Cette histoire tragique m'aidera à expliquer à ceux qui veulent sauver le monde la différence entre le peuple d'Israël et nos ennemis. Pendant que nos ennemis assassinaient ces deux âmes, nos forces étaient en Turquie en train de sauver des vies."

Devorah Paley, actuellement enceinte, s'est adressée aux médias après la tragédie à son domicile pendant la shiva (deuil juif d'une semaine).

Twitter / Benjamin Netanyahou Yaakov Yisrael Paley, 5 ans et Asher Menahem Paley, âgé de 7 ans

"C’est un coup dur pour nous. Nous croyons que de la même manière qu’il (Hashem) nous les a donnés avec amour, il nous les a aussi repris avec amour", avait-elle affirmé à Channel 12. "C’étaient des enfants heureux et bons, qui aimaient aider", a-t-elle ajouté. "Maintenant, ils sont ensemble là-haut. Dans la vie comme dans la mort, ils étaient inséparables", a-t-elle ajouté à Ynet.