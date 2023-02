Israël : un lémurien rare s'échappe du Safari de Ramat Gan avant d'être retrouvé

Il s'agit d'une espèce en voie d'extinction

Le Safari de Ramat Gan en Israël a indiqué que Sai, un primate de type lémurien à collier rouge qui avait quitté son enclos dans la nuit de dimanche à lundi, a été retrouvé après des heures de recherche dans le parc. L'hypothèse était que le lémurien chercherait un endroit pour dormir dans un arbre du parc. Le Safari a souligné que les lémuriens ne sont pas dangereux, mais qu'ils sont très sauvages. Avant même qu'il ne soit attrapé, le Safari avait demandé à quiconque le voyait de ne pas s'en approcher et de ne pas essayer de l'attraper.

Comme tous les lémuriens, le lémurien à collier rouge vit à l'état sauvage à Madagascar, et est une espèce en grave danger d'extinction. C'est l'une des plus grandes espèces de lémuriens - il mesure environ 53 cm de long, sa queue mesure environ 60 cm de long et il pèse de 3,3 à 3,6 kg. La majeure partie du corps du lémurien est rouge, mais son ventre, sa queue, ses pattes et son visage sont noirs et sa nuque est blanche.