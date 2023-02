L'ex-cheffe de la Cour suprême d'Israël critique la réforme judiciaire

Des manifestations ont lieu dans le pays depuis plus d'un mois contre cette réforme

L’ancienne présidente de la Cour suprême d’Israël, Dorit Beinisch, première femme juge en chef de la Haute Cour, a été l’une des personnalités les plus influentes du système judiciaire israélien – un système que le nouveau gouvernement de l’État hébreu propose de changer radicalement. Dans une interview spéciale accordée à la chaîne anglaise d'i24NEWS mardi, Beinisch a farouchement défendu le tribunal et critiqué les réformes proposées, soulignant à quel endroit elle voit un compromis possible et là où il ne peut y avoir de concessions selon elle.

Elle a également mis en garde contre l'impact de cette réforme, en Israël mais aussi à l'étranger.

"Cette réforme n'a rien à voir avec le système judiciaire. Selon moi, il s'agit d'une réforme du régime", a-t-elle déclaré à i24NEWS, ajoutant que toute législation doit être gelée avant que toute négociation ne commence. "Le gouvernement veut gouverner le tribunal, et c'est une dictature", a-t-elle insisté.

Le mois dernier, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a annoncé un programme de réforme comprenant une "clause de dérogation" - permettant aux parlementaires de voter pour annuler les décisions de la Cour suprême.

La réforme clé proposée permettrait au Parlement d'annuler une décision de la Cour suprême par un vote à la majorité simple. En Israël, qui n'a pas de constitution, la Cour suprême a actuellement le pouvoir d'abroger les lois qu'elle juge discriminatoires. Mais certains ministres au sein du nouveau gouvernement considèrent que le pouvoir judiciaire a accumulé trop d'autorité et cherchent à mettre en œuvre une "clause de dérogation" - permettant au Parlement de rétablir les lois annulées par les tribunaux.

"Je suis vraiment inquiète. Il y a certains éléments que nous ne pouvons pas accepter, comme la clause de dérogation, qui est antidémocratique" a affirmé Beinisch.

