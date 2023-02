Israël/Réforme judiciaire : Isaac Herzog accentue la pression pour parvenir à un compromis

La coalition laisse entendre qu'elle est prête à accepter des compromis

Le président Isaac Herzog a tenu une série de réunions mardi soir à sa résidence avec les chefs de l'opposition Yaïr Lapid et Benny Gantz ainsi que le président de la commission des lois, le député Simcha Rothman. Son objectif : augmenter la pression sur les parties pour les pousser à parvenir à un compromis sur la question de la réforme judiciaire.

Alors que la législation avance à la Knesset et que les chefs de partis peinent à se mettre d'accord sur le lieu et le moment des pourparlers, Isaac Herzog a réitéré son appel à la conclusion d'accords aussi larges que possible au profit de l'État d'Israël et de ses citoyens.

A l'issue de la rencontre, Simcha Rothman a appelé Benny Gantz et Yaïr Lapid à "entamer des pourparlers sans conditions préalables jusqu'à la première lecture de la loi à la Knesset, afin de tenter de parvenir à un large accord". De son côté, Benny Gantz a dit espérer que l'initiative du président trouverait une réponse et que Benjamin Netanyahou agirait de manière responsable afin "d'empêcher la division de la nation dans un contexte de défis sécuritaires et politiques", et qu'il saurait "placer l'Etat d'Israël avant ses intérêts personnels".

Dans un live sur Facebook mardi, Simcha Rothman et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont présenté une approche de compromis avec l'opposition. "Nous voulons réellement établir un dialogue avec la volonté de trouver des accords. Nous sommes prêts à renoncer à certaines choses", ont-ils dit.

Plus tard, Simcha Rothman a confirmé qu'il accepterait des compromis, tout en soulignant qu'en échange de sa souplesse, il attendait de l'opposition qu'elle soutienne le projet de loi lors du prochain vote à la Knesset.