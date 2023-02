Israël : la deuxième édition de l'Ironman se tiendra le 3 novembre prochain

Des participants du monde entier sont attendus

Le championat Ironman (triathlon) du Moyen-Orient se tiendra en Israël pour la deuxième année consécutive le 3 novembre prochain. Un nombre record de participants professionnels est attendu, tous visant à battre le record de Patrick Lange qui a terminé le parcours en 7:40:00.

"Le succès de la course l'année dernière a amené des milliers de concurrents du monde entier - y compris du Maroc, de Bahreïn et des EAU - en Israël pour la première fois, démontrant ainsi le succès des accords d'Abraham. Nous pensons que cette année, nous verrons un nombre record de participants qui profiteront des paysages incroyables d'Israël et deviendront des ambassadeurs du pays", a déclaré Sylvan Adams, président de l'Ironman Israël.

Suite à l'immense succès de la compétition l'an dernier, le groupe Comtec et la Fondation Sylvan Adams, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Sports, le ministère du Tourisme, le World Triathlon et la municipalité de Tibériade, ont indiqué que l'événement se tiendra dans la ville de Tibériade, dans le nord du pays.

"Je suis heureux de soutenir à nouveau la compétition cette année et d'en faire une tradition d'importance régionale et internationale. La compétition donnera à tous les participants l'occasion de se rencontrer et de tisser des liens entre les cultures, les religions et les peuples, notamment avec en toile de fond le paysage spectaculaire de Tibériade et de la mer de Galilée", a déclaré le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar.

L'Ironman sera divisé en deux parcours : l'Ironman complet avec 3,8 kilomètres de natation dans le Kinneret, 180 kilomètres de vélo et 42,2 kilomètres de course à pied et le demi Ironman avec 1,8 kilomètres de natation dans le Kinneret, 90 kilomètres de vélo et 21,1 kilomètres de course à pied.