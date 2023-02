Cisjordanie : Betsalel Smotrich fustige la destruction d'un vignoble planté illégalement

"Le déracinement du vignoble dans la vallée de Shiloh est une injustice qui aurait pu et aurait dû être empêchée"

Des affrontements ont éclaté entre des militants d'extrême droite et les forces de l'ordre mercredi matin lors de la destruction d'un vignoble planté illégalement dans la région de Binyamin en Cisjordanie. A la suite des violences sur le site, une enquête a été ordonnée par Tsahal et trois soldats, accusés d'avoir frappé des adolescents, ont été suspendus le temps des investigations. La députée Limor Son Har-Malech du Sionisme religieux a par ailleurs affirmé avoir été agressé sexuellement par un militaire.

Réagissant à ces événements, le ministre de la Défense Betsalel Smotrich a fustigé la décision du ministre de la Défense Yoav Galant, et exigé que Benjamin Netanyahou lui transfère les pouvoirs dans la région, comme il s'y est engagé dans les accords de coalition. Le parti Sionisme religieux a également annoncé qu'il tiendrait une réunion d'urgence dans la journée.

Yonatan Sindel/Flash90 Settlers of the Nachala Settlement Movement set up tents near Hebron, with the intention to establish illegal outposts in the West Bank, on July 20, 2022.

"Le déracinement du vignoble dans la vallée de Shiloh est une injustice qui aurait pu et aurait dû être empêchée", a écrit Betsalel Smotrich sur Twitter. "Il s'agit d'une injustice de longue date de l'Administration Civile et de la Haute Cour de Justice, et c'est précisément pour mettre fin à la persécution et à la discriminatoire envers les résidents des implantations, que nous avons exigé dans l'accord de coalition la responsabilité de l'administration civile en Judée-Samarie."

Selon lui, "le déni sans équivoque" de l'accord passé par le ministre de la Défense Galant et "les atermoiements" du Premier ministre sont inacceptables et ne peuvent se poursuivre. "Cette modalité est centrale dans les accords de coalition que nous avons signés, et j'exige que le Premier ministre me transfère les pouvoirs sans attendre. Si Yoav Galant a un problème avec cela, il peut démissionner. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup au Likoud qui seraient heureux de prendre sa place au ministère de la Défense."

Or, selon un responsable politique interrogé sur la chaîne 12, le ministre des Finances était au courant depuis longtemps de l'intention de détruire le vignoble, mais qu'il n'avait rien tenté pour l'empêcher. Selon cette source, Betsalel Smotrich cherchait uniquement la confrontation avec le ministre de la Défense.

"Le propriétaire du vignoble ne l'intéresse pas vraiment. Il aurait pu faire beaucoup de choses en amont, mais il a choisi de rester inactif", a dit ce responsable sur la chaîne israélienne. ces deux dernières semaines, après la démolition de deux avant-postes en Cisjordanie ordonnée par le ministère de la Défense auxquelles Betsalel Smotrich était opposé.