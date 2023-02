Des apiculteurs israéliens conçoivent une nouveau type de ruche

"Einstein a dit un jour que si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre"

Deux frères israéliens espèrent changer le cours du destin des abeilles en concevant des ruches uniques et en les rendant accessibles au plus grand nombre - ramenant ainsi les insectes pollinisateurs à la vie. Ronen est un apiculteur amateur. Il y a deux mois, il a acheté deux ruches de la société Ivry-B pour son jardin.

"Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais lorsque j'ai découvert par hasard l'existence de ces ruches, cela m'a donné envie d'en savoir plus sur les abeilles", a déclaré Ronen, apiculteur. "C'est un monde étonnant, et c'est une contribution à l'humanité", a-t-il affirmé à i24NEWS.

Suite à un accident de moto, Ronen a perdu l'usage de sa main gauche. Mais malgré ce handicap, il parvient facilement à s'occuper de ses abeilles. "Cette ruche est vraiment géniale, car je peux m'en occuper d'une seule main. Pour une ruche normale, de forme carrée, il faut les deux mains, que ce soit pour l'ouvrir ou pour récupérer les cloisons internes. Cette ruche n'a pas été conçue pour les personnes handicapées comme moi, mais elle est tellement facile à utiliser qu'une seule main suffit."

Depuis un atelier situé dans le kibboutz Revadim, dans le sud d'Israël, Yuval et Eran Ivry construisent des kits de ruches de forme cylindrique pour que les gens puissent élever des abeilles domestiques chez eux, transformant ainsi de potentiels amateurs en passionnés de la collecte de nectar.

"C'est la seule ruche au monde que vous pouvez ouvrir de cette façon et observer les abeilles. Rien d'autre n'est nécessaire", a souligné Eran Ivry, fondateur d'Ivry-B.

Les abeilles ont un rôle essentiel au niveau écologique : elles pollinisent les fleurs, ce qui permet la reproduction des plantes et la formation des fruits et des graines. Mais l'espérance de vie des abeilles - cruciale pour l'équilibre de la biodiversité - a diminué de moitié au cours du dernier demi-siècle. Et le rythme de leur disparition risque d'augmenter chaque année, notamment en raison du changement climatique et de l'utilisation de pesticides.

"70 % de notre production alimentaire dépend de la pollinisation. Sans elle, pas de nourriture", explique Ivry. "Ils étaient là bien avant nous. Aux États-Unis, 40 % des abeilles disparaissent chaque année. En Israël, ce chiffre est de 20 %. Einstein a dit un jour que si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre."

Les clients peuvent assembler leurs propres ruches Ivry-B sans aucun outil et regarder leurs abeilles faire leur travail toujours important. "Parfois, je m'assois et je regarde mes abeilles pendant des heures", a déclaré Ronen. "Je les regarde travailler, c'est fascinant de les voir revenir à la ruche avec du pollen accroché à leurs pattes."