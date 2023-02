Réforme judiciaire 101 : ce qu'il faut savoir sur la protestation en Israël

Le premier texte de loi de la réforme judiciaire est en passe d'être adopté en première lecture par la plénière de la Knesset

Lundi, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue pour protester contre le projet du nouveau gouvernement d'imposer des changements radicaux dans le système judiciaire de l'État hébreu. Il s'agit de l'une des plus grandes manifestations qu'Israël ait connues depuis des années, avec des participants issus de tout l'échiquier politique. Les manifestants estiment que la réforme judiciaire sapera l'État démocratique d'Israël en bouleversant son système d'équilibre des pouvoirs, en accordant presque tout le pouvoir à l'exécutif et en ne protégeant pas les droits de l'homme et des minorités.

De nombreuses personnes participant aux manifestations sont des employés de la high tech, de cabinets d'avocats et d'entreprises du secteur privé que les employeurs autorisent à faire "grève" par crainte que la réforme judiciaire n'entraîne un effondrement de l'économie israélienne, "parce que les investisseurs étrangers ne voudront plus travailler avec Israël".

Il faut aussi rappeler que la réforme judiciaire n'est pas nécessairement mauvaise. Depuis des années, des politiciens et des personnes des deux côtés de l'échiquier politique affirment que des changements doivent être apportés car la Haute Cour de justice d'Israël est trop puissante. Cependant, les critiques affirment que les réformes proposées sont trop extrêmes et qu'elles enlèvent tout pouvoir à la Cour suprême au lieu de les limiter.

Oceane Shapiro / i24NEWS Manifestation à Jérusalem

En quoi consiste donc cette réforme?

Pour résumer, les plus grandes inquiétudes concernant ces projets de refonte judiciaire portent sur la manière dont ils affaiblissent considérablement la Cour suprême et garantissent le contrôle politique des nominations judiciaires.

Voici les cinq principaux éléments des réformes judiciaires :

1. Clause dérogatoire

Le Parlement israélien (Knesset) pourra annuler les décisions de la Cour suprême avec une majorité simple de 61 voix sur les 120 sièges de la Knesset.

2. Nomination des juges

Les réformes modifieront le mode de sélection des juges de la Cour suprême, en donnant essentiellement à la coalition gouvernementale au pouvoir le contrôle de leur nomination. Aujourd'hui, les juges sont choisis par un comité de neuf membres : trois juges de la Cour suprême - dont le président de la Haute Cour - deux représentants du barreau israélien, et quatre membres élus (deux ministres et deux membres de la Knesset).

Si ces réformes sont adoptées, les deux représentants du barreau israélien seraient remplacés par deux représentants publics choisis par le ministre de la Justice. Cela donnerait au gouvernement en place une majorité de voix pour la sélection des juges. En d'autres termes, le gouvernement en place disposerait de cinq sièges sur neuf au sein du comité lorsqu'il s'agit de nommer les nouveaux juges de la Cour suprême. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il s'agit d'une réforme préparée depuis un certain temps, car nombreux sont ceux qui pensent que l'Association du barreau israélien n'a pas sa place au sein du comité, et que ceux qui sélectionnent les juges de la Cour suprême devraient plus représenter l'électorat.

3. Avancement de l'âge de la retraite des juges

Aujourd'hui, la Cour suprême israélienne compte 15 juges. Une fois nommés, les juges restent en fonction jusqu'à leur retraite à l'âge de 70 ans, à moins qu'ils ne soient révoqués ou ne choisissent de démissionner. La réforme judiciaire prévoit d'abaisser l'âge de la retraite des juges de la Cour suprême à 67 ans. Si elle est adoptée, quatre des quinze juges actuellement en fonction devront se retirer. Cela signifierait que le nouveau gouvernement serait en mesure de combler ces places avec ses propres candidats, conformément aux règles de la nouvelle réforme judiciaire. Il convient de noter que des pressions ont été exercée en ce sens, car nombreux sont ceux qui estiment qu'il est important de renouveler les juges et d'assurer une plus grande diversité de la société israélienne au sein de la Cour.

4. Le test de raisonnabilité

La Cour suprême ne serait plus en mesure de juger les lois de la Knesset, les nominations ou d'autres décisions gouvernementales sur la base du "caractère raisonnable".

Oceane Shapiro / i24NEWS Manifestation à Jérusalem

5. Conseillers juridiques

Le plan prévoit également de modifier la loi afin que les ministres du gouvernement puissent nommer leurs propres conseillers juridiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, les ministres sont conseillés par des conseillers relevant du ministère de la Justice, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire. Ces réformes signifieraient que les conseillers juridiques du gouvernement perdraient également la capacité de prendre des décisions contraignantes, et ne pourraient que donner des conseils. Chaque ministère a un conseiller juridique qui dit ce qui est légal ou non selon la loi - et le gouvernement actuel affirme que les conseillers juridiques qui sont nommés par le pouvoir judiciaire sont partiaux.

Que pensent les manifestants contre ces réformes judiciaires ?

Les opposants soutiennent que la réforme donnera à la coalition gouvernementale trop de pouvoir pour faire ce qu'elle veut. Ils pensent que les réformes bouleverseront le système et accorderont trop de pouvoir à l'exécutif. Ils craignent que la réforme ne permette au gouvernement - le plus à droite et le plus religieux d'Israël à ce jour - de commencer à annuler les lois existantes qui protègent les droits des groupes minoritaires, des femmes et des individus. De plus, ils disent que cette réforme judiciaire concerne Netanyahou, qui veut échapper à une condamnation pour corruption. Ils estiment qu'il veut le faire en utilisant son propre gouvernement pour annuler les décisions de la Cour suprême qui pourraient lui être défavorables.

Que pensent les partisans de ces réformes judiciaires ?

Les pro-réformes estiment que la Cour suprême a trop de pouvoir et que le projet renforcera la démocratie en réinstaurant un équilibre entre les institutions. Ils citent en exemple les États-Unis, où les juges de la Cour suprême sont choisis par des politiciens, le président et les sénateurs. Ils affirment qu'Israël n'a pas de constitution écrite, ce qui remet en question la base morale des décisions de la Cour suprême qui annule les décisions de la Knesset, en affirmant qu'elles sont "inconstitutionnelles".

La réforme judiciaire va-t-elle être adoptée ?

Le premier texte de loi de la réforme judiciaire est en passe d'être adopté en première lecture par la plénière de la Knesset. Trois lectures au Parlement sont nécessaires avant qu'une loi ou une réforme soit adoptée. Cela signifie que la première des dispositions de la réforme judiciaire pourrait être votée en première lecture soit ce mercredi, soit lundi prochain. L'hypothèse est que cela prendra au moins une semaine, ce qui laissera au gouvernement actuel et à l'opposition le temps de négocier.

Les deux parties sont satisfaites ?

Le président israélien Isaac Herzog appelle au compromis et a présenté un plan en cinq points comme base générale d'un accord :

1. Une loi serait adoptée pour définir clairement le statut de toutes les lois. Aujourd'hui, les lois fondamentales sont adoptées par le Parlement israélien avec une majorité simple de 61 sièges sur 120. Herzog veut faire en sorte qu'il soit plus difficile pour la Cour suprême d'annuler les lois fondamentales qui ont été adoptées, et qu'il soit également plus difficile pour la Knesset d'adopter des lois. De cette façon, il y aurait un équilibre plus juste entre la Knesset et la Cour lorsqu'il s'agit d'adopter des lois. Il y aurait également quatre lectures de la Knesset pour adopter une loi, au lieu des trois habituelles.

2. Herzog veut alléger le fardeau judiciaire des juges. Le ratio juge-citoyen en Israël est très faible par rapport aux autres pays de l'OCDE, et il faut faire davantage pour alléger la charge de travail des juges.

3. Une plus grande efficacité sera apportée au système judiciaire afin d'accroître la confiance du public dans les tribunaux, dont beaucoup disent qu'ils travaillent très lentement et sont constamment retardés en raison de leur immense quantité de travail.

4. Le comité de sélection des juges serait reconfiguré de manière à ce qu'aucune partie ne dispose d'une majorité automatique. Cela signifie que toutes les branches du gouvernement auraient une représentation égale au sein du comité.

5. Enfin, la Cour suprême n'aura le droit d'annuler une loi qu'en cas d'extrême déraison.