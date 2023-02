Israël : une députée prononce un discours écrit par ChatGPT, une première

Le logiciel a pu identifier les dangers, les conséquences et même proposer des solutions à la situation actuelle

La députée israéliene Sharren Haskel, du parti Nouvel espoir, a prononcé ce mercredi un discours à la Knesset sur les dangers inhérents à la division de la société israélienne, ses conséquences et les solutions possibles. Seulement, le discours n'a pas été écrit par un humain - mais par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT.

Dans son discours, la députée a exhorté le gouvernement à "intérioriser les leçons que même le logiciel connaît déjà". "En Israël, la division politique est devenue un grand défi qui crée un sentiment de profonde frustration et de déception parmi les citoyens", a-t-elle déclaré.

"La division actuelle a créé une rupture dans notre société qui peut conduire à une perte totale de confiance du public dans le système politique", a-t-elle affirmé.

Lionel BONAVENTURE / AFP Des écrans affichant les logos d'OpenAI et de ChatGPT.

Le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT a également su répondre aux conséquences de la division au sein de la société israélienne. "Il pourrait y avoir des conséquences désastreuses pour la solidité de la démocratie", peut-on lire dans le discours de la députée. "La polarisation et l'éloignement des différents groupes les uns des autres pourraient très probablement conduire à la violence et à la confrontation physique."

A la fin du discours, le logiciel proposait une solution à la "crise de division en Israël" et indiquait même des mesures concrètes à prendre. Le logiciel suggérait entre autres de donner la priorité à l'unité de la nation, d'encourager le discours, la coopération entre les camps politiques et de promouvoir l'éducation et la compréhension des différentes approches au sein de la société israélienne.

Les nouvelles fonctionnalités présentées par les logiciels d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, font des vagues dans le monde de la technologie. Contrairement à d'autres technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui nécessitent des règles strictes et des réponses prédéterminées, ChatGPT apprend et s'adapte à de nouveaux sujets de conversation et répond de manière plus flexible et naturelle.