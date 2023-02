Israël : la loi visant à retirer la citoyenneté et à expulser les terroristes adoptée en deuxième et troisième lectures

"Il sera possible de transférer un terroriste vers les territoires de l'Autorité palestinienne ou vers les territoires de Gaza"

Le Parlement israélien a adopté mercredi en deuxième et troisième lectures la loi visant à retirer la citoyenneté aux Arabes israéliens ayant mené des attaques terroristes, et qui reçoivent un salaire de l'Autorité palestinienne, et à les expulser d'Israël. Selon la proposition, un terroriste qui est condamné en vertu des dispositions de la loi sera privé de sa citoyenneté ou de sa résidence - et sera expulsé vers Gaza ou les territoires de Cisjordanie.

"Lorsqu'un terroriste est expulsé, on peut supposer avec un haut degré de certitude qu'il obtiendra un statut permanent au sein de l'Autorité palestinienne", a déclaré le parrain du projet de loi, le député Ofir Katz du Likoud. "Il sera possible de transférer un terroriste vers les territoires de l'Autorité palestinienne ou vers les territoires de Gaza." Le projet de loi a été adopté avec une majorité de 95 députés de la coalition et de l'opposition.

GIL COHEN-MAGEN / AFP La Knesset réunie en plénum

Le projet de loi stipule que la réception des fonds crée une base pour une relation entre le terroriste et l'Autorité palestinienne, et donc l'État d'Israël pourra l'expulser vers les territoires de l'Autorité palestinienne. Le refus de séjour et l'expulsion devront être approuvés par le ministre de l'Intérieur dans un délai pouvant aller jusqu'à 14 jours.

La révocation de la citoyenneté et l'expulsion devront, elles, être également approuvées par le ministre de la justice et le tribunal selon les délais suivants : 14 jours pour le ministre de l'Intérieur, sept jours pour le ministre de Ja Justice et 30 jours pour le tribunal.