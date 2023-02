Turquie : les secouristes israéliens récupèrent d'anciens rouleaux du Livre d'Esther restés intacts après le séisme

Les rouleaux ont été confiés par un vieux juif de la communauté d'Antakya qui a survécu au tremblement de terre

Alors que les secouristes israéliennes cherchaient des survivants dans les décombres de la ville turque d'Antakya après le tremblement de terre qui a secoué le pays la semaine dernière, un vieil homme juif s'est approché d'eux en tenant deux rouleaux du Livre d'Esther vieux de plusieurs siècles qui étaient conservés dans la synagogue de la ville avant le séisme.

L'homme a approché le major Haim Otmazgin, commandant de la force de recherche et de sauvetage ZAKA, avec une demande inhabituelle : "le dernier chef de notre communauté est décédé tragiquement et avec la proximité de la Syrie, je ne voudrais pas que les parchemins tombent entre de mauvaises mains. S'il vous plaît, gardez-les et assurez-vous que l'on se souvienne de notre communauté", a-t-il dit.

Zaka Les parchemins récupérés par les secouristes israéliens à Antakya

Touché par la demande de l'aîné, le major Otmazgin a accepté de garder les objets. "En ma qualité de bénévole de ZAKA depuis plusieurs décennies, c'est l'un des moments les plus émouvants de ma vie", a-t-il déclaré. "Je suis vraiment honoré de sauver un document historique aussi important et de m'assurer que le patrimoine de la communauté juive d'Antakya reste intact, même après que le tremblement de terre l'a réduit à presque rien".

"Dans les prochains jours, nous nous concerterons avec un émissaire du mouvement Loubavitch à Istanbul afin de savoir à qui nous devons confier les parchemins." La mission israélienne est rentrée chez elle saine et sauve mercredi après avoir tenté pendant une semaine de sauver des vies dans des conditions difficiles. Les sauveteurs israéliens ont réussi à extraire 19 survivants des décombres, mais aussi de nombreux corps inanimés, dont celui du chef de la communauté juive d'Antakya, Saul Cenudioglu, et de sa femme Fortuna.