"Ne signez pas les lois de la réforme" : des centaines de hauts responsables sécuritaires mettent en garde Herzog

Plus de 400 membres du mouvement "Commandants pour la sécurité d'Israël" ont appelé Herzog à ne pas signer les lois

Plus de 400 hauts responsables de l'establishment de la sécurité ont signé une lettre au président du pays Isaac Herzog, dans laquelle ils l'appellent à ne pas signer les lois sur le projet de réforme de la justice menée par le gouvernement.

Parmi les signataires figurent l'ancien chef du Shin Bet Nadav Argaman, l'ancien chef du Mossad Tamir Pardo et le chef de cabinet adjoint et ancien ministre Matan Vilnai. Il s'agit d'un groupe important de commandants supérieurs de Tsahal, du système de sécurité, de la police et du service extérieur - qui s'est directement adressé au président Herzog dans une lettre officielle.

"Comme vous l'avez également mentionné dans votre discours, les mesures législatives précipitées constituent une révolution juridique qui fera pleurer des générations", ont-ils écrit.

Amos Ben Gershom / GPO Tamir Pardo, l'ancien chef du Shin Bet, a également signé la lettre au président Herzog

"Nous, qui avons ouvert la voie dans les systèmes d'Israël et enseigné ses valeurs, l'avons défendu sur le champ de bataille et dans l'arène diplomatique, nous appelons avec crainte à empêcher une atteinte mortelle à ces valeurs", ont-ils ajouté. Selon eux, "dans les situations où l'état de droit et l'indépendance du système judiciaire sont compromis, les premiers à être lésés sont les soldats de Tsahal et des forces de sécurité".

"Ces mesures permettent de soumettre tous les mécanismes de l'État à une majorité de coalition informelle sans réelle séparation entre les autorités", ont-ils souligné en ajoutant qu'ils considéraient qu'il était de la plus haute importance d'empêcher la promulgation de ces lois.

Yonatan Sindel/Flash90 Le député Simcha Rothman, chef de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice et le ministre de la Justice Yariv Levin

"Réfléchissez bien, avant de signer des lois qui contredisent le caractère national juif, démocratique et progressiste d'Israël dans l'esprit de la déclaration d'indépendance - à cette fin, vous avez reçu le pouvoir de signer des lois comme condition de leur entrée en vigueur", ont-ils poursuivis.

Sur la liste des signataires figurent également le surintendant principal Shlomo Ahronishki, ancien commissaire de police, le général de division Amram Metzna et l'ancien chef du Mossad Danny Yatom.