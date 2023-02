Attentats en Israël : d'enfants sages à terroristes

Ces jeunes adolescents ont en commun d'avoir été nourris et inspirés par la haine distillée en ligne

L'effroi généré par les attentats commis en Israël ces dernières semaines, s'est encore accru avec la révélation de l'âge des terroristes : de jeunes adolescents, plutôt sages et apparemment sans problèmes, devenus des tueurs. Tous ont en commun d'avoir été nourris et inspirés par la haine distillée en ligne.

Mohammed Zalbani, le terroriste qui a perpétré la dernière attaque au poste de contrôle de Shuafat et dont la détention a été prolongée jusqu'à dimanche, avait 13 ans. Les gens qui le côtoyaient le décrivent comme un enfant normal, jamais impliqué dans quelque incident de violence. Quant à sa famille, elle continue de clamer qu'il ne peut être l'auteur du coup de couteau ayant tué un policier des frontières en début de semaine. Depuis l'attaque, des vidéos de l'adolescent avec la légende "héros du camp" circulent sans discontinuer sur les réseaux sociaux.

Quelques jours avant cet attentat, un jeune homme de 17 ans a été poignardé dans le dos près du Mur occidental (Kotel) dans la Vieille ville de Jérusalem. Le terroriste palestinien, appréhendé peu après, est âgé de 14 ans.

Pour passer à l'acte, il est plus que probable que ces jeunes garçons se soient directement inspirés de Mohammed Aliwat, 13 ans lui aussi, qui a perpétré l'attaque par balle dans la Cité de David il y a deux semaines, blessant un père et son fils. Avant d'emprunter une vieille arme appartenant à son père, le collégien élève de 5e avait écrit quelques mots dans un cahier d'école demandant à sa mère de lui pardonner tout en affirmant qu'elle serait "fière de lui". Là encore, même incrédulité du côté de la famille, son frère allant jusqu'à dire : "Mon frère est un petit garçon, ça n'a pas de sens qu'il tue des gens". Pourtant Mohammed Aliwat, on le sait, avait été biberonné à la haine : les manuels scolaires dans lesquels il étudiait depuis sa plus tendre enfance glorifiaient le terrorisme et le meurtre de Juifs.

Dans une émission télévisée d'une chaîne locale de Naplouse, des jeunes ont été interrogés sur les "martyrs" qui les influencent. La plupart d'entre eux ont évoqué leur "respect" pour le groupe "Fosse aux lions" dirigé par Ibrahim al-Nabulsi, devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Autour de lui s'est même développé un véritable merchandising, avec des chaînes et des chemises à l'effigie du groupe vendues dans les camps et les villes palestiniens. La famille d'Alkam Khairi Zabeidi, auteur de l'attaque par balle à Neve Yaakov qui a fait sept morts, et celle d' Udai Tamimi, meurtrier de la soldate Noa Lazar, sont également devenues une source d'admiration et d'inspiration pour la jeunesse palestinienne.

Une vidéo diffusée ces derniers jours sur les réseaux sociaux appelle même à ce que la famille Zabeidi se voit remettre "les clés de la Palestine" après qu'un autre fils de la famille, Jibril Zabeidi, a été arrêté car soupçonné d' être à l'origine de l'enlèvement du corps du jeune Druze Tiran Piro à Jénine.

Pour enrayer le fléau, le ministre de la Diaspora et de l'Egalité sociale Amichai Shikli a adressé il y a deux semaines une lettre aux ambassadeurs des pays de l'Union européenne en Israël, dans laquelle il les appelle à examiner le gel du financement des établissements d'enseignement palestiniens qui promeuvent des contenus éducatifs incitant au terrorisme.

Pour appuyer sa requête, il a présenté un rapport en hébreu, anglais et français montrant des activités éducatives récentes dans les établissements d'enseignement officiels des territoires de l'Autorité palestinienne et de la bande de Gaza, qui glorifient notamment le terroriste qui a perpétré l'attaque meurtrière près de la synagogue Neve Yaakov à Jérusalem.

Conscients du moteur de haine et d'incitation qu'est la Toile, les services de renseignement israéliens ont quant à eux renforcé leur surveillance des contenus et procèdent à des arrestations régulières. Leur efficacité semble toutefois compromise quand on sait la difficulté qu'il y a à identifier les loups solitaires. A fortiori lorsqu'ils ont des visages d'ange.