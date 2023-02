Israël : une Russe lutte pour récupérer ses enfants kidnappés par son mari palestinien à Ramallah

"Leur activité du vendredi, c'est d'aller jeter des pierres sur le checkpoint israélien. J'ai tellement peur pour mes enfants"

Kristina n'a pas vu ses enfants depuis décembre, alors qu'elle les avait emmenés chez leur père. Dans les deux mois qui ont suivi, elle n'a eu aucune nouvelle. Kristina est aujourd'hui en Israël. Les enfants sont au fin fond des territoires palestiniens, avec la famille de son mari. Mais il ne s'agit pas d'une saga d'enlèvement ordinaire. Elle concerne plusieurs pays, plusieurs frontières et même le conflit israélo-palestinien.

Kristina et Mohammed sont ensemble depuis 12 ans et ont deux enfants, Saeed, 10 ans, et Darina, 7 ans. Ils vivaient ensemble à Ramallah, mais ce n'était pas un conte de fées. Kristina, sur i24NEWS, raconte s'être sentie "esclave" dans la maison de son mari, avec l'interdiction de s'en aller et elle souffrait de son comportement violent. "Après le travail, il rentrait fatigué, il criait sur les enfants pour qu'ils se taisent. Il leur disait qu'il était fatigué, qu'il voulait dormir. Il m'a dit de les forcer à se taire", raconte Kristina. "Quand j'essayais de lui expliquer que c'est naturel pour les enfants de crier, il me battait devant eux".

"Parfois, Saeed me disait qu'il avait caché les couteaux avant que Mohammed ne rentre à la maison. Il a vu mon mari me mettre un couteau sous la gorge à plusieurs reprises", ajoute-t-elle. La violence de Mohammed envers Kristina s'est ensuite étendue aux enfants. "Ma fille était tellement traumatisée qu'elle s'asseyait sur mes genoux en pleurant, le suppliant d'arrêter de me battre. Alors il l'a prise par le cou, l'a soulevée et l'a secouée", raconte Kristina qui a commencé à s'inquiéter pour leur sécurité. "Il est devenu très instable. Il a commencé à prendre des antidépresseurs. Il perdait souvent son sang-froid. Il nous en voulait. Il me frappait. Les enfants ont vu tout ça, ils ont pleuré. Il a menacé de tous nous tuer", déclare-t-elle.

Lorsque Kristina a demandé si elle et les enfants pouvaient retourner en Russie, Mohammed a refusé. "Il a menacé de nous couper en morceaux et de nous envoyer en Russie dans des cercueils si nous osions le quitter".

Kristina a néanmoins réussi à s'enfuir en Israël avec ses enfants, et a trouvé un refuge à Tel Aviv. Saeed et Darina ont été inscrits à l'école et leur vie est enfin devenue celle d'enfants ordinaires. Mais Kristina n'est pas Israélienne. Elle est citoyenne russe, et ses enfants sont palestiniens. Mohammed a intenté un procès dans un tribunal israélien et a réussi à obtenir des visites supervisées. Après s'être bien comporté, il a obtenu quatre heures seul avec Saeed et Darina. Il devait les ramener à Kristina. Mais Mohammed a refusé. "J'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Mon fils ne répondait pas. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je suis venue les chercher 20 à 30 minutes plus tôt. Une heure s'était écoulée. Il ne les avait pas ramenés. J'ai compris qu'il ne les ramènerait jamais."

AP Photo/Maya Hitij Enfants palestiniens

Kristina est immédiatement allée voir la police. Mais ce n'est pas une affaire simple. La police israélienne n'est pas autorisée à opérer dans les territoires palestiniens. Et c'est exactement sur cela que comptait Mohammed. "Ils ont réussi à suivre le téléphone de mon mari - il était déjà dans le territoire palestinien, à Salfit. Sa sœur vit là-bas. Je savais qu'il avait ramené mes enfants chez lui".

Et que se passe-t-il ensuite ?

Kristina n'est pas une citoyenne israélienne, elle n'a donc aucun droit dans ce pays. Ses enfants ne sont même pas russes, l'ambassade de Russie ne peut donc pas l'aider. La police israélienne ne peut pas aller à Ramallah, puisqu'elle n'y a aucune juridiction. Il semble donc qu'elle ne puisse qu'espérer que Mohammed change d'avis et ramène les enfants.

Kristina a reçu une vidéo de ses enfants dans les territoires palestiniens. Elle a été choquée par le contraste frappant entre leur vie là-bas et celle qu'ils ont été forcés d'abandonner en Israël. "J'ai tellement peur pour eux. Après avoir vu les vidéos d'eux là-bas - comment Darina est seule sur la route, comment elle joue dans la saleté, dans le froid. Les enfants avec lesquels elle était amie l'invitent à jouer avec elle et elle ne veut pas. Elle avait l'habitude d'être une enfant si heureuse. Ce n'est pas ma Darina", affirme Kristina.

Kristina a expliqué à i24NEWS comment la famille chez qui ses enfants sont placés les élève. "Personne ne les surveille. Ils jouent sur les routes avec du feu. Ils sont obligés de regarder des animaux se faire abattre pour s'habituer à la vue du sang. Et leur activité du vendredi c'est d'aller jeter des pierres sur le checkpoint israélien. J'ai tellement peur pour mes enfants. Je ne sais pas ce qui peut leur arriver demain, ni même dans la seconde qui suit. Je protégeais toujours mes enfants - même quand il me battait. Qui va les protéger maintenant ? Ils sont tout seuls. Il n'y a personne pour les protéger. Ils sont si petits."

Kristina ne connaît personne dans les territoires palestiniens qui puisse l'aider à récupérer ses enfants. Et l'inquiétude continue de la ronger. "J'ai tellement peur pour eux. Chaque jour, j'ai peur qu'il leur fasse du mal. Ils souffrent là-bas, je le sais... Ils sont si petits, si impuissants. Il faut les ramener le plus vite possible. Qui sait comment ça pourrait finir pour eux ?"

Son mari Mohammed s'est exprimé via l'intermédiaire de son avocat, Khaled Yosef : "La description de mon client faite par Mme Kristina dans le but d'obtenir un avantage délibératif dans les procédures judiciaires en cours entre les parties, est fausse. Il va sans dire qu'il s'agit d'un médecin et non d'un abuseur d'enfants ou d'un tueur en série, qui travaille dans un hôpital en Israël, qui n'a rien à voir avec la manière dont il est présenté. Mme Kristina a enlevé les enfants du territoire de l'Autorité palestinienne et comme elle l'a expliqué par écrit, elle avait l'intention de fuir hors des frontières du pays avec les enfants pendant quatre mois, et mon client n'a reçu aucune indication sur le sort des mineurs. En fin de compte, après une enquête de l'Autorité palestinienne, il est devenu clair qu'elle avait enlevé les enfants sur le territoire de l'État d'Israël.

Mon client est allé au tribunal avec une réclamation pour récupérer les mineurs, et après avoir reçu des rapports de responsables israéliens et d'un défenseur des enfants, il est devenu clair qu'il n'y avait aucun danger pour les enfants de mon client, et inutile de dire que Mme Kristina n'a déposé aucune plainte pour violence contre mon client. Selon la décision du tribunal, il est interdit à mon client d'emmener les enfants hors des frontières de l'État d'Israël sans décision judiciaire. Il dispose d'une décision judiciaire du tribunal habilité à connaître l'affaire des mineurs et la garde des mineurs par le tribunal de Ramallah ordonnant à Kristina de renvoyer les mineurs dans leur lieu de résidence initial. Les mineurs sont sous la surveillance de l'aide sociale et des personnes compétentes dans les territoires de l'Autorité".