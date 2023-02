Élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l’étranger : dates et modalités

Les électeurs ont jusqu'au 24 février pour s'inscrire sur les listes électorales

Après l’annulation par le conseil constitutionnel de l’élection législative de la 8e circonscription des Français de l’étranger, de nouvelles élections seront organisées les 2 et 16 avril 2023, a rapporté le site du Consulat Général de France à Tel-Aviv. Pour le premier tour, le vote par internet aura lieu du 24 au 29 mars et le vote à l’urne le dimanche 2 avril. Pour le second tour, le vote par internet aura lieu du 7 au 12 avril et le vote à l’urne le dimanche 16 avril.

S’agissant du vote à l’urne, le dispositif sera élargi par rapport à juin 2022, le Consulat général indiquant être en mesure d’ouvrir des bureaux de vote dans toutes les grandes villes du pays : Haïfa, Netanya, Tel-Aviv, Ashdod, Beer Sheva et Eilat.

Pour pouvoir voter à cette élection, il faut obligatoirement résider en Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Chypre, Grèce, Turquie et être inscrit sur la Liste Electorale Consulaire (LEC) avant le 24 février 2023 inclus. Le vote par internet nécessite une mise à jour ou une vérification des informations personnelles jusqu’au 24 février.