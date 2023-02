Des clowns apportent de la joie aux enfants malades en Israël

Le projet de clown médical Dream Doctor a débuté en 2015 et travaille en partenariat avec 32 hôpitaux en Israël

Les clowns thérapeutiques dans le domaine de la santé peuvent sembler excentriques pour certains, mais il s'agit pourtant d'un élément bien présent dans la médecine alternative - en Israël, ils sont incarnés par Dream Doctors, une organisation de clowns médicaux. "Nous avons plus de 100 clowns dans les hôpitaux de tout Israël, ce sont des clowns professionnels, thérapeutiques et humoristiques qui travaillent avec le personnel médical pour améliorer le séjour des enfants dans les hôpitaux", a déclaré Max Eisenberg, qui se fait appeler "Nimrod", à i24NEWS.

La mission des Dream Doctors est de transformer les rêves de ces enfants en une réalité. Ils prodiguent ainsi des soins spécialisés à plus de 220 000 enfants chaque année, en s'attaquant aux douleurs invisibles et à leurs sentiments d'abandon, d'isolement, de solitude, de colère et d'expression de la dépression. "Après avoir travaillé dans le service d'oncologie, j'ai vu toutes les choses dont les enfants peuvent rêver, mais le principal c'est d'être en bonne santé", a déclaré Smadar Harpak, dont le nom de clown est "Shemesh", qui signifie "Soleil" en hébreu.

"Je veux leur donner la possibilité de rêver, comme tout enfant normal et comme toute famille normale. Et je me dis : 'Si nous sommes les clowns et que nous voulons les faire sortir de l'hôpital, ne serait-ce que via l'imaginaire, nous devons avoir une voiture de clown... une voiture que l'enfant verra et qui animera son fantasme. C'est la 'clown-bulance'."

"Comme vous pouvez le voir, il y a de la musique que nous mettons aussi à l'extérieur et ils peuvent parler dans le haut-parleur aux personnes à l'extérieur. Tu veux leur montrer ce qu'il y a à l'intérieur ?" demande Smadar. "C'est une voiture toute colorée. Un peu comme celle qu'un enfant dessinerait sur une feuille", a déclaré Eisenberg. "Et une partie de l'expérience pour ces enfants est de rouler dans une voiture spéciale, unique, avec tout le monde qui les regarde, applaudit et prend des photos. C'est une partie du projet où les enfants voient leur imagination prendre vie."

En d'autres termes, la clown-bulance est une ambulance de clowns - tout comme il y a une ambulance pour le corps, il y a une clown-bulance pour l'âme.

"Par exemple, nous avions un enfant qui voulait aller au parc d'attractions, mais il ne pouvait pas se mélanger aux autres enfants en raison de sa situation, alors le clown a réussi à faire en sorte qu'il soit seul dans le parc d'attractions", a déclaré Eisenberg.

Le projet de clown médical Dream Doctor a débuté en 2015 et travaille en partenariat avec 32 hôpitaux en Israël. À l'échelle mondiale, les clowns médicaux sont intégrés dans des missions de secours en cas de catastrophe lors d'une urgence nationale. Leur travail fait partie intégrante des équipes médicales d'un hôpital, mais leur plus grand objectif est d'œuvrer pour un avenir où le clown thérapeutique sera reconnu comme une profession para-médicale officielle, afin que chaque patient ait la chance d'avoir ce genre de docteur à ses côtés.

"Donc, si vous aimez ce projet, si vous croyez comme nous que la guérison est aussi un processus émotionnel alors vous pouvez aussi en faire partie et nous aider, car la clown-bulance est totalement gratuite pour les familles et pour les enfants", a déclaré Eisenberg. "Nous avons besoin de vous, Israéliens et personnes de qualité du monde entier, pour contribuer à notre projet et nous aider à poursuivre ces activités merveilleuses."