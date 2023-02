Nouveau léger séisme ressenti en Israël et en Cisjordanie

Ce léger tremblement de terre de magnitude 3,3 n'a fait aucune victime et aucun dégât n'a été signalé

Un léger tremblement de terre de magnitude 3,3 a été ressenti samedi vers six heures du matin, dans le nord de la Cisjordanie. Selon l'Institut israélien de géologie, l'épicentre se trouvait dans l'est de la région de Samarie, à une profondeur d'un kilomètre. Le séisme, qui a été également ressenti dans d'autres régions, n'a fait aucune victime et aucun dégât n'a été signalé.

Selon les experts, ces tremblements de terre mineurs sont fréquents en Israël, qui se trouve le long d'une ligne de faille active : le rift syro-africain, une déchirure de la croûte terrestre qui s'étend le long de la frontière séparant Israël et la Jordanie. Les séismes majeurs dans la région se produisent en moyenne une fois tous les 80 ans, bien que le dernier ait eu lieu il y a plus d'un siècle.

La semaine dernière, trois tremblements de terre de faible amplitude ont secoué la région en moins de 24 heures, dans ce qui pourrait être une conséquence du récent tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie au début du mois, et dont le bilan est pour l'instant de plus de 41 000 morts.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Le village palestinien de Hares et la localité israélienne d'Ariel dans la région de Samarie

À la suite de ce séisme, les experts ont rappelé le manque de préparation d'Israël à un séisme majeur, avertissant que des centaines de milliers de personnes pourraient se retrouver sans abri.

“Nous aurons un tel tremblement de terre à 100 %. Un tremblement de terre majeur et désastreux […] n’est pas une question de si, c’est une question de quand”, a affirmé Ariel Heimann, chercheur à l’Institut d’études sur la sécurité nationale et ancien chercheur au Centre d’études géologiques israélien, cité par Ha’aretz.

Selon le scientifique, de nombreuses structures érigées avant le milieu des années 1980, y compris des écoles et des hôpitaux, ont peu de chances de survivre à un tel scénario. Les Israéliens ne sont tout simplement “pas assez préparés”, a-t-il ajouté.