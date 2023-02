Israël : mise en place d'une force spéciale pour lutter contre l'incitation au terrorisme sur internet

"Chacun doit savoir que les mots qu'il utilise peuvent conduire à des violences"

Le gouvernement israélien a annoncé dimanche la création d'une force spéciale pour faire face à l'incitation au terrorisme et à la violence sur internet. Celle-ci agira sous le commandement du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et bénéficiera d'un renfort d'enquêteurs, de policiers et d'avocats, ainsi que de membres du Shin Bet, de Tsahal et de l'unité de cyberdéfense.

La nouvelle unité comprendra trois sous-équipes : une équipe d'exécution qui sera chargée des approbations pour l'ouverture d'enquête et de poursuites judiciaires, une équipe de renseignement qui aura pour rôle d'améliorer les capacités de collecte et de surveillance sur les réseaux sociaux, et enfin une équipe juridique qui aura la charge de fournir les outils adéquats pour permettre une réponse efficace aux menaces et aux

"Cette décision a été prise à la lumière des récents attentats meurtriers commis par de jeunes terroristes âgés de 13 ou 14 ans qui, selon les agences de renseignement, ont agi en s'inspirant de ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux", ont indiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité nationale.

La nouvelle force mise en place aura également pour tâche de lutter contre l'incitation à la violence contre des personnalités publiques, alors que de tels appels sont de plus en plus fréquents dans le contexte de la lutte contre le plan de réforme judiciaire du gouvernement. Samedi, le chef de la police Kobi Shabtai a d'ailleurs affirmé que les services de renseignement du pays étaient sur le qui-vive en raison de la forte probabilité "d'une tentative d'assassinat politique". Des déclarations confirmées ce dimanche par Ofir Akunis, le ministre des Sciences et de la Technologie issu du Likoud, qui a affirmé en Conseil des ministres qu'un tel assassinat "n'était qu'un question de temps".

"La police israélienne respecte et autorise la liberté de manifestation dans un pays démocratique comme Israël, mais pratique en même temps une tolérance zéro envers quiconque prend part au discours violent qui se multiplie sur les réseaux sociaux. La nouvelle équipe créée travaillera pour surveiller et enquêter sur les menaces et l'incitation à la violence sur les réseaux sociaux ainsi que sur tout autre média et plateforme", a déclaré Kobi Shabtai.

"Cette force travaillera en étroite collaboration avec les représentants du parquet afin de réduire les délais de traitement des publications suspectes. Chacun doit savoir que les mots qu'il utilise peuvent conduire à des violences contre des personnalités publiques et des citoyens ordinaires. La police israélienne investit beaucoup de ressource pour faire face à ce phénomène en augmentation, dans le but d'empêcher une situation où les mots, Dieu nous en préserve, pourraient entrainer des atteintes physiques", a ajouté le chef de la police.