Jérusalem : Nicolas Sarkozy en visite au mur des Lamentations

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont glissé une note entre les pierres du mur, puis ont visité les tunnels adjacents au site

L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est rendu dimanche avec son épouse Carla Bruni, dans la vieille ville de Jérusalem où il a visité le mur des Lamentations. Ils y ont été accueillis par le rabbin du site, Shmuel Rabinowitz, et le directeur de la Fondation du patrimoine du Mur occidental Mordechai Eliav qui leur ont expliqué l'importance du lieu et les contributions à Jérusalem à travers les générations.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont glissé une note entre les pierres du mur, puis ont visité les tunnels adjacents au site où ils ont pu en apprendre davantage sur l'histoire du lieu. À l'occasion de sa visite, le couple a fait part de son enthousiasme pour ce "lieu passionnant" ainsi que de sa profonde amitié pour Israël.

Centre du patrimoine du mur Nicolas Sarkozy sur le site du mur des Lamentations à Jérusalem, dimanche 19 février 2022

L'ancien président français s'était déjà rendu en Israël en 2015. Au cours de cette visite, il avait critiqué le possible accord sur le nucléaire iranien, ainsi que les tentatives de boycotter I'Etat hébreu.

Il avait alors été reçu par le président israélien de l'époque Reuven Rivlin et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et avait été invité à prendre la parole à une conférence sur la sécurité à Herzlyah. "La paix ici viendra d'abord des Israéliens et des Palestiniens eux-mêmes", avait-il alors déclaré.