"Il n'y aura pas de guerre fratricide en Israël", répond Benjamin Netanyahou à Hassan Nasrallah

"Israël est et restera une démocratie forte et dynamique"

Benjamin Netanyahou a répondu au dirigeant du Hezbollah Hassan Nasrallah, affirmant qu'il n'y aurait "pas de guerre fratricide en Israël". Cette déclaration a été faite en ouverture du Conseil des ministres ce dimanche, le Premier ministre israélien accusant l'Iran, auquel est affilié le groupe terroriste libanais, de s'en prendre "au moral" d'Israël en essayant "de saper sa cohésion en tant que peuple".

"J'ai entendu les mots de Nasrallah qui a parlé des manifestations contre le gouvernement et qui a dit avec satisfaction qu'une guerre civile approchait en Israël. Et bien je lui réponds de ne pas compter là-dessus, car ça n'arrivera pas, pour la bonne raison que nous sommes frères", a dit Benjamin Netanyahou.

"Ce que Nasrallah ne comprend pas, c'est que nous vivons dans une démocratie où il y a des divergences d'opinions et des disputes. Mais il n'y aura pas de guerre entre nous parce que nous n'oublions pas que nous nous sommes battus côte à côte pour protéger notre État et construire notre pays", a-t-il poursuivi, avant de lancer un appel à l'unité.

"Israël est et restera une démocratie forte et dynamique. Mais précisément dans le contexte des attentes de notre ennemi qui espèrent des effusions de sang et notre destruction, il nous faut calmer les esprits. C'est l'appel que je lance ici à tous les responsables publics."

Le Premier ministre a également appelé à une mobilisation accrue contre l'Iran, qu'il a accusé d'être à l'origine de l'attaque d'un pétrolier dans le golfe Persique et d'avoir attaqué une base américaine en Syrie.