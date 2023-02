La langue française dans la peau, portrait d’une traductrice israélienne hors pair : Rama Ayalon

Autodidacte, elle se lance très vite seule dans l’apprentissage du métier en lisant les grands classiques français

Le mois de février a marqué un nouveau tournant dans la carrière de l'Israélienne Rama Ayalon : la traductrice a reçu les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres de la part de l’ambassadeur de France en Israël, Eric Danon. En près de 20 ans, Rama a traduit du français à l’hébreu plus de 90 ouvrages. Ses goûts très éclectiques en matière de littérature lui ont permis de travailler sur les grands auteurs classiques tels que Michel Houellebecq, Guy de Maupassant, Romain Gary ou encore Marguerite Duras mais aussi sur certaines révélations contemporaines comme Leïla Slimani ou Charlotte Delbo. i24NEWS a eu la chance de rencontrer celle qui manie les langues avec brio et restaure la magie et la beauté des mots en apportant un cachet qui lui est propre. Portrait.

Une passion pour la langue française dès son plus jeune âge

Rama est encore une enfant lorsqu’elle prend conscience de son amour pour la langue française. Son rêve ultime de devenir créatrice de mode et d’incarner la nouvelle Coco Chanel la pousse alors à découvrir peu à peu sa plus grande passion : le français.

"Je faisais des croquis et des dessins, j’ai appris la couture et je voulais surtout maîtriser la langue française pour arriver un jour à Paris et être styliste; c’est comme cela que je me suis intéressée au Français et que je l’ai appris de manière très assidue à l’école. Puis au lycée, je me suis perfectionnée grâce à des cours et j’ai beaucoup lu en Français. Après l’armée, j’ai été acceptée dans le département de littérature française à l’Université de Tel-Aviv, dédié aux francophones, c’était le début de l’aventure", se souvient-elle.

Grâce à une détermination de fer et des efforts continus, Rama obtient sa double licence en littérature française et philosophie et comprend rapidement que sa vocation a changé de cap, elle souhaite alors renforcer encore davantage sa connaissance de la langue française. En 2002, elle s’envole pour Paris et s’inscrit en maîtrise à l’Université Jussieu, avec comme professeur un spécialiste de Louis Ferdinand Céline, l’un des auteurs préférés de la jeune femme, mais très vite, Rama ne se sent pas à sa place.

"Plus j’assistais aux cours, plus j’étais angoissée, car je sentais que ce n’était pas fait pour moi et que ces études s'éloignaient du corps du texte. Il me manquait l’essentiel: sentir le sens. Je détestais écrire et analyser des textes déjà existants, je voulais les créer moi-même et avoir un contact très étroit avec les mots, leur sens mais aussi les sons. J’ai alors décidé que ce qui me convenait le mieux, c’était la traduction, afin d’être au plus près de cette langue française qui m’animait tant", explique Rama.

Les premiers pas dans la traduction

La traduction s'impose comme une évidence, car cela regroupe tout ce qu’elle aime : les langues et les histoires. Autodidacte, elle se lance très vite seule dans l’apprentissage du métier en lisant les grands classiques français avec leur traduction en hébreu et en confectionnant des petits dictionnaires truffés d’argot et d’expressions.

"A mon retour en Israël, j’ai trouvé une maison d’édition à Tel-Aviv, spécialisée dans la psychanalyse, les arts et la psychologie qui m’a donné l’opportunité d'entamer sérieusement ma carrière. Ma première traduction, c’était un texte de psychothérapie. Puis je me suis penchée sur les romans", a-t-elle dit.

Michel Houellebecq, Marie Ndiaye, Nicolas Fargues... Rama traduit à un rythme effréné ses premiers textes. Il lui faut entre 3 et 4 mois pour un roman de taille moyenne et jusqu’à 1 an pour de très gros ouvrages comme les Pensées de Pascal. Repérée par plusieurs éditeurs, Rama se fait peu à peu un nom et devient très demandée.

"La plupart du temps, je reçois des offres de la part d’éditeurs français ou de leurs agents qui m’envoient des manuscrits. En général, en quelques pages j’arrive à savoir si je vais accepter ou non de les traduire. Si le texte me plait, je le soumets ensuite aux éditeurs israéliens. Dans certains cas, c’est moi qui propose des textes aux Israéliens, comme Maupassant, Duras ou Slimani", affirme Rama.

Rama adore suivre les écrivains tout au long de leur carrière et traduire leur œuvre en intégralité.

"C’est un véritable défi à chaque fois, j’essaye de choisir des livres qui me permettent d’améliorer mon français et qui me font travailler la langue comme un boulanger travaille sa pâte, c’est un travail de longue haleine qui nécessite d’étudier la chair du texte en profondeur et de s’en imprégner", ajoute-t-elle

Une rencontre littéraire marquante

En 2011, Rama traduit L’Espèce humaine de Robert Anselme, un ouvrage qui l’a bouleversée à jamais. "Son récit à Buchenwald dans les camps de concentration est magnifique, c’est un réel chef-d'œuvre de la littérature de la Shoah. Cette traduction représente pour moi un événement marquant de mon expérience professionnelle mais aussi psychologique, c’était très douloureux, j’ai beaucoup pleuré; certains passages sont gravés en moi pour toujours", confie Rama.

Avec la trilogie Auschwitz et Après de Charlotte Delbo que Rama vient de publier en un seul volume, elle a voulu poursuivre dans la lignée de Anselme. "Ces deux ouvrages sont inoubliables, je suis reconnaissante d’avoir eu la possibilité de les traduire. Ces textes sont très importants pour faire perdurer le souvenir et je sens que c’est ma petite contribution au travail de la mémoire pour les générations à venir", souligne-t-elle.

En Israël, Rama assure que la littérature française est sans doute celle que les Israéliens connaissent le mieux. Les romans contemporains qu’elle traduit sont particulièrement populaires auprès du public israélien, tels que ceux de Delphine de Vigan par exemple. Les Israéliens montrent en effet un grand intérêt pour les auteurs français.

Au-delà, Rama s’attache à traduire des auteurs non seulement français mais aussi francophones afin de diversifier son éventail de textes; l’Algérien Yasmina Khadra, le Franco-suisse Claude Kayat, le Suisse Joël Dicker, ou encore la Marocaine Abigael Assor en font partie.

Une distinction honorifique prestigieuse

Recevoir les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres qui ont récompensé son immense travail de traduction, est apparu comme une véritable consécration pour Rama, "c’était un grand honneur, cela m’a prouvé que mon travail avait une valeur".

Ambassade de France en Israël Rama Ayalon et Eric Danon

"Lorsque l’on m’a livré à la maison le certificat du ministre de la Culture, je suis restée bouche bée, j’étais tellement surprise et émue, car je me sens complètement à l’aise dans la langue française, malgré le fait que ce ne soit pas ma langue maternelle, je m’y sens chez moi. Tout au long de ces années, j’ai fait plein d’efforts pour transmettre ses trésors, et avec les insignes, la France m’a dit merci. Je me suis sentie reconnue", raconte-t-elle.

Selon elle, la traduction consiste à ouvrir une fenêtre sur une autre culture et le public israélien a tout à apprendre des valeurs françaises, comme la liberté, le respect de la liberté d’autrui et de soi-même, les droits de l’homme, ainsi que l’importance de la beauté et du plaisir. En tant que réelle amoureuse de la France, Rama y retourne tous les ans, notamment pour faire le tour des librairies et s'immerger encore et encore dans cette “atmosphère si spéciale” qui contribue à son épanouissement personnel.

"Je veux continuer à me lever chaque matin avec la même énergie et envie de traduire; ma passion ne s’est jamais étiolée au fur et à mesure des années, au contraire elle ne fait que grandir", conclut-t-elle.

Pour les années à venir, Rama envisage de traduire des auteurs africains francophones.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS