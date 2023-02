Israël : les startups agro-alimentaires au 2e rang mondial en termes d'investissements

Le rapport révèle également que les produits d'origine végétale continuent de croître à un rythme plus rapide que les produits d'origine animale

Israël a été classé deuxième derrière les États-Unis en matière d'investissements dans les protéines alternatives en 2022, avec 454 millions de dollars, ce qui représente environ 15 % du total des investissements mondiaux, selon un nouveau rapport du Good Food Institute Israel.

Israël se positionne au deuxième rang mondial pour les investissements dans les secteurs de la fermentation et des plantes, avec respectivement 147 millions de dollars, soit environ 18 % du total des investissements mondiaux dans le secteur, et 200 millions de dollars, soit environ 16 % du total des investissements mondiaux dans le secteur.

Les investissements dans les entreprises israéliennes de protéines alternatives ont franchi la barre du milliard de dollars au cours des deux dernières années. Le domaine comprend la viande cultivée, les protéines végétales et les protéines issues de la fermentation. Alors que le ralentissement des marchés a nui à la technologie israélienne et a entraîné une baisse d'environ 42 % des investissements entre 2021 et 2022, les investissements dans les entreprises de la foodtech (y compris le secteur des protéines alternatives) n'ont diminué que de 18 %.

Le rapport révèle également que les produits d'origine végétale continuent de croître à un rythme plus rapide que les produits d'origine animale. Les ventes israéliennes de produits d'origine végétale ont augmenté de 8 % cette année, contre 1 % pour les produits animaux équivalents.

Les ventes de lait d'origine végétale ont augmenté d'environ 15%, contre une augmentation de 0% pour le lait d'origine animale, et représentaient environ 18% des ventes totales de lait en Israël en 2022.