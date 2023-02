Israël : Eli Cohen tente de rassurer les communautés juives de diaspora

"Israël est un pays prospère et démocratique et toutes les décisions qui seront prises refléteront cela"

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a envoyé lundi une lettre aux dirigeants des communautés juives de diaspora, dans l'objectif de calmer leurs inquiétudes concernant la réforme judiciaire et l'amendement de la loi du retour promus par le gouvernement israélien.

"En tant que ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, je considère notre engagement envers la diaspora comme de la plus haute importance", a écrit Eli Cohen en préambule.

"Au cours des premières semaines de mon mandat, j'ai reçu des messages de nos frères et sœurs du monde entier exprimant leurs inquiétudes sur des questions fondamentales qui touchent non seulement l'État d'Israël mais aussi le peuple juif, concernant la loi du retour, la loi de la conversion ainsi que le compromis autour du Mur occidental", a poursuivi le ministre, soulignant que les préoccupations des communautés juives de diaspora étaient prioritaires pour le gouvernement.

"Nous partageons tous les mêmes valeurs de base : l'éducation juive, la préservation de l'histoire du peuple d'Israël et la réalisation de la vision de notre liberté à travers les valeurs du sionisme. Même dans les moments difficiles, lorsque les communautés juives sont confrontées à des menaces aussi graves que la montée de l'antisémitisme, la négation de l'Holocauste et l'hostilité croissante, elles peuvent toujours compter sur le soutien indéfectible d'Israël", a affirmé Eli Cohen.

Dans sa missive, le ministre israélien a mentionné son "engagement absolu à renforcer le lien entre Israël et la diaspora", et a assuré que l'État hébreu resterait un pays démocratique. "Peu importe où les Juifs vivent dans le monde, l'État d'Israël est votre maison. Israël est un pays prospère et démocratique et toutes les décisions qui seront prises refléteront cela", a conclu Eli Cohen.

Il n'est toutefois pas certain que la lettre d'Eli Cohen suffise à rassurer les Juifs à l'étranger. Alors qu'ils réclamaient le gel de la réforme judiciaire, le gouvernement se montre déterminé à la faire adopter. Deux mesures clé de la réforme ont ainsi été adoptées lundi par la Knesset en première lecture.