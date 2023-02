Israël : baisse de 32% de la demande d'appartements anciens après une vague de séismes

"Le délai d'obtention des permis et de démarrage des travaux sur les projets de rénovation urbaine est un scandale"

Les Israéliens préfèrent désormais habiter dans des immeubles neufs que dans des vieux bâtiments après la vague de tremblements de terre qui a frappé Israël, selon une enquête menée pendant une semaine et demie par Eran Rolls, président du groupe Israel Construction Center (société de crédit foncier) en collaboration avec Avi Koresh, PDG du groupe Remax Professionals, des agences immobilières.

Le sondage, mené auprès de 750 locataires potentiels âgés de 21 à 45 ans, fait état d'une baisse de 32% de la demande de location dans les appartements construits avant 1977. Les personnes sondées rejetaient les appartements anciens construits avant les années 1980 et préféraient même payer plus cher pour des appartements neufs.

Le tremblement de terre qui a secoué lundi la Turquie et la Syrie, et qui a été ressenti en Israël, a également provoqué un choc important sur le marché locatif dans les zones résidentielles.

Les appartements situés dans des immeubles construits avant 1975 ne répondent pas aux normes antisismiques, ce qui indique un risque élevé de défaillance technique et d'effondrement en cas de tremblement de terre.

Malgré la crise du marché de l'immobilier et les prix qui ont considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, 18% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à payer des montants encore plus élevés pour un appartement neuf.

24% des 20-40 ans indiquent que si autrefois ils vérifiaient des éléments d'un appartement comme la plomberie, le niveau de rénovation de l'appartement, etc., aujourd'hui ils accordent beaucoup d'attention à la solidité du bâtiment , que ce soit sur les piliers, l'année de construction, ou encore le niveau d'entretien du bâtiment. L'enquête a été menée dans de nombreuses villes du centre du pays, notamment Tel-Aviv, Kiryat Ono, Netanya, et Hadera.

Frederick Florin (AFP/Archives)

Eran Rolls, président du centre de construction, a déclaré que l'enquête prouve que les locataires se mettent à l'écart des appartements qui peuvent présenter un potentiel de risque élevé. "J'ai bon espoir que ceux qui ont de l'influence révéleront les données, comprendront l'énormité du problème et feront avancer la question de la rénovation urbaine rapidement et sans délai. Le délai pour obtenir des permis et aller travailler sur des projets de rénovation urbaine est un scandale et si nous ne nous réveillons pas aujourd'hui, nous nous retrouverons un jour avec une catastrophe majeure", a-t-il mis en garde.