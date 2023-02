Israël : réouverture du musée d'Arménie de Jérusalem

La réouverture du musée Mardigian marque un nouveau chapitre dans la présence arménienne à Jérusalem

Le musée d'Arménie de Jérusalem a ouvert ses portes au public il y a quelques semaines après plus de trente ans de fermeture et plus d'une dizaine d'années de travaux de rénovation. Situé dans le quartier arménien de la Vieille ville à Jérusalem, la réouverture du musée Mardigian marque un nouveau chapitre dans la présence arménienne dans la capitale israélienne.

"Pour nous Jérusalem est notre deuxième maison", a déclaré Tzoghig Karakashian, directrice du musée. La présence arménienne remonte à plus de 2 000 ans, depuis la conquête de la région par le roi Tigrane II en 95 avant J-C jusqu'à la période ottomane, en passant par la première forte émigration d'Arméniens vers Jérusalem, au IVe siècle, après que l'Arménie est devenu le premier Etat chrétien.

Chaque pièce expose une histoire du peuple arménien à Jérusalem et le musée présente des panneaux d'explications en quatre langues.

"Il y a une copie d'un parchemin qui a été écrit par le prophète Mohamed et qui a été envoyé ici. Il est écrit que les Arméniens ont toute leur place à Jérusalem et qu'ils doivent être protégés afin de vivre en paix", a-t-elle affirmé.

Capture d'écran/ i24NEWS Tzoghig Karakashian, directrice du musée Mardigian à Jérusalem

Outre des documents officiels et des objets précieux, le musée abrite aussi des parchemins appartenant au patriarcat arménien qui détient la deuxième plus grande collection au monde. "Ces manuscrits arméniens sont avant tout un art, Ils ont été faits par des artistes importants [...] Comme la plupart des Arméniens de Jérusalem, je suis né et j'ai grandi ici je fais partie de la 3ème génération", confie-t-elle à i24NEWS.

Capture d'écran/ i24NEWS Manuscrit arménien

Une grande partie du musée est consacrée au génocide arménien perpétré par l'empire Ottoman entre 1915 et 1917. "C'est la partie la plus douloureuse du musée, elle a été très bien pensée mais elle vous déchire le cœur", a affirmé Karakashian.

A cette époque plus de 5 000 Arméniens ont trouvé refuge à Jérusalem. On estime que 1.5 million d'Arméniens des leurs ont été tués au cours de ce génocide, qui est commémoré tous les ans, le 24 avril.

"Les Turcs ne voulaient pas qu'un autre peuple que les leur vivent en Turquie car les Arméniens n'étaient pas musulmans. Personne ne nous a aidé car nous étions une minorité. Ca fait cent ans que nous attendons des excuses de la Turquie, ils n'ont jamais admis qu'ils ont commis un génocide. Ils disent qu'il y a eu une guerre et que des gens sont morts", a-t-elle expliqué.

Turkish Presidency via AP Le président turc Recep Tayyip Erdogan

Aujourd'hui, une trentaine de pays reconnaissent explicitement le génocide arménien mais Israël n'en fait pas partie. Il s'agirait non seulement de ne pas s'aliéner la Turquie mais aussi l'Azerbaïdjan, un allié stratégique de l'Etat hébreu qui est en guerre contre l'Arménie.

"Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est comme si nous revivions ce que nous avons déjà vécu, et cette fois encore malheureusement le monde regarde ailleurs, ce qui n'a pas empêché le gouvernement arménien, et c'est intéressant de le constater, d'envoyer des secouristes en Turquie après le séisme", poursuit-elle.

A l'heure actuelle, environ 1 000 Arméniens vivent encore à l'intérieur des murs de la Vieille ville de Jérusalem. Si certains possèdent la citoyenneté israélienne, la plupart se contentent d'un simple statut de résident permanent tout comme les habitants palestiniens de la ville trois fois sainte.