Benjamin Netanyahou laisse entendre qu'une frappe israélienne contre l'Iran est très probable

"La seule chose qui a empêché de manière fiable les États voyous de développer des armes nucléaires est une menace ou une action militaire crédible"

Benjamin Netanyahou a laissé entendre mardi qu'une frappe militaire contre l'Iran était inévitable. Interrogé à l'occasion de la conférence Hartog sur la sécurité nationale concernant la politique d'Israël vis-à-vis d'un Iran totalement désengagé de l'accord de Vienne, le Premier ministre israélien a mis en avant que les pays de la région ayant tenté de se doter de l'arme nucléaire n'en avaient été empêchés que par la force.

"Lorsqu'on se demande comment empêcher un pays récalcitrant d'obtenir des armes nucléaires, nous pouvons puiser quelques exemples dans le passé. L'Irak de Saddam Hussein a été arrêté par la force militaire, celle d'Israël. Un autre exemple est la Syrie, qui a tenté de développer des armes nucléaires et qui a également été stoppée par notre action militaire. Idem pour la Libye de Mouammar Kadhafi menacée par une action militaire américaine", a déclaré Benjamin Netanyahou.

"La seule chose qui a empêché de manière fiable les États voyous de développer des armes nucléaires est une menace ou une action militaire crédible. Cela peut être combiné avec des sanctions économiques, mais ce n'est pas une condition suffisante. Une condition nécessaire, et souvent suffisante, est une action militaire crédible", a martelé le chef du gouvernement israélien qui préconise en outre une action à plus ou moins court terme. "Plus vous attendez, plus une telle action devient difficile à exécuter. Nous avons plus qu'assez attendu", a-t-il ajouté.

"Je peux vous dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Pas seulement dans l'intérêt d'Israël mais dans celui du monde entier." Ces déclarations surviennent dans un contexte de préparation militaire accrue d'Israël qui mène des exercices de plus en plus rapprochés et complexes avec les États-Unis, dans l'objectif d'une prochaine frappe contre les installations nucléaires iraniennes.

Lors de cette conférence à Tel-Aviv à laquelle assistaient l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo et l'ancien ambassadeur américain en Israël David Friedman, Benjamin Netanyahou s'est par ailleurs exprimé concernant une éventuelle adhésion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham, et estimé qu'un tel développement permettrait de mettre fin au conflit israélo-arabe. "Si nous élargissons le cercle de la paix à l'Arabie saoudite, je pense que nous mettrons fin au conflit arabo-israélien. Cela signifie que nous devons travailler non pas à partir de l'intérieur pour résoudre le problème palestinien, mais de l'extérieur", a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a enfin déclaré que des accords de paix élargis constitueraient le meilleur bouclier contre l'Iran. "L'élargissement du cercle de la paix basée sur des intérêts communs avec la puissance militaire, technologique et économique israélienne comme ciment, sera le meilleur bouclier contre l'Iran", a-t-il assuré, précisant que l'Arabie saoudite était déjà partie prenante des accords d'Abraham de manière officieuse.