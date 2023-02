Jérusalem : heurts au Mur occidental

De tels heurts autour de la section égalitaire du Mur occidental entre orthodoxes et partisans des offices mixtes sont de plus en plus fréquents

Des heurts ont éclaté ce mercredi matin au Mur occidental à Jérusalem lors de la venue sur le site de centaines de rabbins des communautés juives réformées du monde entier pour participer à une "parade des rouleaux de la Torah", et se joindre à un service de prière à l'occasion du nouveau mois du calendrier juif (Roch Hodech).

L'événement a été perturbé par l'arrivée de dizaines de jeunes de l'organisation de jeunesse religieuse Noam, qui sont allés jusqu'à ériger une barrière de séparation entre les hommes et les femmes pour protester contre la prière commune des rabbins réformés avec le mouvement des Femmes du Mur (Women of Wall). Les protestataires ont ensuite été escortés vers la sortie par la police.

Cette manifestation d’orthodoxes intervient dans le contexte d'un projet de loi présenté début février par le parti Shas qui vise à prohiber toute cérémonie religieuse mixte au Mur occidental, et à interdire aux femmes de lire la Torah, et de porter tefilines (phylactères) ou talith (châle de prière) sur le lieu saint. Les contrevenants s'exposeraient à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 10 000 shekels.

La Fondation du patrimoine du Mur occidental s'est jointe aux protestations, précisant que le mouvement des Femmes du mur avait faire preuve de "provocation" en tentant d'apporter des rouleaux de la Torah sur le site.

Le bureau du rabbin du Mur occidental a déclaré dans un communiqué que la Fondation du patrimoine du Mur occidental était "confrontée à un défi complexe" et déployait "des efforts considérables" pour permettre que les prières de Roch Hodech se déroulent dans le calme. Il a appelé à mettre un terme aux querelles et aux manifestations sur le site afin d'en préserver "la sainteté et le caractère unificateur".

De tels heurts autour de la section égalitaire du Mur occidental entre orthodoxes et partisans des offices mixtes sont de plus en plus fréquents sur le site.