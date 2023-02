Israël : une petite fille naît avec deux pères grâce à une GPA, une première

"C'est une excellente nouvelle, particulièrement émouvante et symbolique"

Un couple d'homosexuel Daniel et Omer Adler résidents de la ville d'Herzliya, a eu une petite fille mardi, environ un an après avoir entamé le processus de gestation pour autrui (GPA) en Israël, une première dans le pays.

"Nous sommes très excités. Nous attendions ce moment depuis longtemps. Il y a eu pas mal d'obstacles et de bureaucratie en cours de route. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous ont aidés dans le processus, en particulier notre incroyable mère porteuse et sa famille, avec qui nous avons été privilégiés de faire ce voyage", a déclaré le couple.

"Nous voulions juste fonder une famille et réussir à le faire en Israël. Nous souhaitons aux prochains couples un processus merveilleux comme celui que nous avons eu, et espérons qu'ils ne rencontreront pas d'obstacles à l'avenir", ont affirmé les deux papas.

La naissance survient plus d'un an après que l'ancien ministre de la Santé Nitzan Horowitz a levé l'opposition de l'État à la procédure de maternité de substitution (GPA) pour les couples de même sexe, après la décision de la Cour suprême sur la question.

Dans les semaines à venir, des naissances supplémentaires de bébés de couples de même sexe qui ont commencé la procédure et sont actuellement à un stade avancé de la grossesse devraient avoir lieu dans des hôpitaux en Israël.

"C'est une excellente nouvelle, particulièrement émouvante et symbolique, alors qu'hier seulement nous avons célébré la Journée de la famille dans toutes ses nuances et tous ses genres", a réagi Maggie Moore, membre du conseil d'administration de l'Association pour les LGBT. "Je n'ai aucun doute que le couple élèvera leur fille avec beaucoup d'amour, un grand bonheur et une chaleur sans fin", a-t-elle ajouté.

Avshalom Sassoni/Flash90 Nitzan Horowitz

En juillet 2021, la Haute Cour a statué que la maternité de substitution (GPA) devrait être autorisée en Israël pour les couples de même sexe. Selon la décision, le tribunal a exigé que les définitions énoncées dans la loi, qui séparent les hommes célibataires et les couples de même sexe dans à la GPA, soit aboli, et a indiqué dans sa décision que des directives professionnelles appropriées devraient être élaborées.

Six mois plus tard, l'ancien ministre de la Santé Horowitz a publié une circulaire sur la question selon laquelle les couples de même sexe pourront également accéder à la maternité de substitution en Israël. "Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire - la révolution de l'égalité de la maternité de substitution est en cours", avait alors déclaré Horowitz lors d'une conférence de presse. Horowitz a ajouté que "tout le monde a le droit d'être parent - et cela inclut les hommes hétérosexuels, les hommes célibataires et les couples de même sexe".