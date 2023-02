"Le shekel est le grand perdant" : les journaux économiques mettent en garde contre la réforme juridique

La couverture négative de la situation en Israël dans les principaux journaux économiques du monde se développe

La réforme juridique et ses conséquences pour l'économie israélienne suscitent l'intérêt du monde entier et un certain nombre de journaux économiques de premier plan incluant Bloomberg, le Financial Times ou encore l'Economist, n'hésitent pas à exprimer leur crainte et avertissement. "Israël peut devenir une démocratie illibérale, Netanyahou doit être prudent"

"Un système facile pour les corrompus" (Financial Times)

"La démocratie libérale arrive en Israël - les réformes juridiques proposées par le gouvernement ressemblent à une tentative d'acquérir plus de pouvoir", indique le titre du Financial Times. "Le grand danger économique créé par une démocratie illibérale, comme on peut le voir dans un certain nombre d'autres pays, est la création d'un 'capitalisme de copinage'", a écrit le journaliste économique Martin Wolf, "dans de tels systèmes, il est plus facile pour les corrompus de réussir en politique, au gouvernement, en droit et dans les affaires". "À l'avenir, cela réduit la motivation des nouveaux acteurs à entrer dans l'économie, car ce sont eux qui s'appuient le plus sur des systèmes juridiques et une bureaucratie indépendants", a-t-il ajouté. Wolf explique : "Le pouvoir appartient aux acteurs locaux, tandis que les acteurs étrangers qui veulent entrer dans le système (en référence à l'économie israélienne) dépendent de l'État de droit." À la fin de l'article, il conclut en disant que "Benjamin Netanyahou doit réfléchir une fois de plus avant de causer des dommages irréversibles."

Noam Revkin Fenton/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

"Le shekel est le grand perdant" (Bloomberg)

Mardi, le titre principal du site Bloomberg Middle East indiquait : "Le shekel est le grand perdant alors que la politique israélienne pèse sur le marché", en poursuivant "Les fluctuations du shekel sont fortes et il peut continuer à s'affaiblir". Bloomberg a également écrit que Citigroup, l'une des plus grandes banques du monde, estime qu'il y aura une nouvelle dévaluation du shekel (ouverture d'une position longue) - la banque estime que le dollar atteindra 3,95 shekels. Cela signifie que la banque parie en fait contre le shekel et s'attend à ce que sa situation se dégrade davantage.

Les journaux économiques fiables, tels que Bloomberg, sont de véritables références dans le monde de la finance. Si les investisseurs hésitent à investir en Israël, le shekel peut se détériorer de manière significative.

i24NEWS

"Débat toxique" (The Economist)

"La réforme juridique peut être de mauvais augure pour Israël", indiquait le titre de l'Economist. Au début de l'article, le député Simcha Rothman (HaTzionout HaDatit), chef de la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset était mentionné : "Il est chargé de faire avancer un changement radical dans le système judiciaire". Le quotidien économique poursuit : "Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement Netanyahu en décembre 2022, un débat toxique se tient en Israël concernant la force de la Cour suprême". Le journal explique les positions des deux camps : "Les partisans de la réforme affirment qu'après des décennies d'une 'dictature légale' qui a imposé ses valeurs de gauche, ils vont maintenant rendre la démocratie à Israël alors que les opposants affirment que la réforme constitue une menace pour le caractère démocratique d'Israël et met en danger l'État de droit. Mais il est clair que le conflit ne se limite pas au rôle des juges et de la Cour suprême, les deux parties se disputent plutôt sur la façon dont elles voient le caractère d'Israël".

"En route vers la démocratie illibérale ?" (The New Yorker)

Dans un article sur le ministre de la Sécurité nationale dans le New Yorker et intitulé : "Itamar Ben Gvir - le ministre israélien du Chaos" - la réforme juridique et le tumulte qu'elle provoque en Israël ont été présentés en ouverture. "Quelques semaines après avoir prêté serment, le gouvernement Netanyahou a introduit la première phase de la réforme juridique visant à affaiblir la Cour suprême - et à rendre le gouvernement largement à l'abri de tout contrôle", a-t-il déclaré.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir

Le New Yorker ajoute : "Les députés de droite au sein du gouvernement ont fait de telles propositions dans le passé, mais ce qui a changé, affirment les opposants, c'est que Netanyahou est devenu un accusé dans des affaires pénales. En levant les freins sur le pouvoir exécutif, Israël peut rejoindre des démocraties illibérales comme la Hongrie et la Pologne."