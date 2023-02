Jérusalem-Est : les chiffres de l'opération d'Itamar Ben Gvir

Jusqu'à présent, 72 suspects d'activités terroristes ont été arrêtés

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir est déterminé à faire respecter la loi et à ramener l'ordre dans la partie orientale de la capitale israélienne après les tensions sécuritaires. Et le nombre d'opérations de police dans les quartiers a considérablement augmenté.

Après s'être rendu sur les lieux de l'attentat de Ramot il y a environ deux semaines, au cours duquel deux jeunes enfants et un homme de vingt ans ont été assassinés, Ben Gvir avait annoncé l'opération "Protective Wall 2". Suite aux critiques des partis politiques sur les conséquences possibles de cette déclaration, le nom de l'opération a été changé en "concentration des efforts".

Courtesy Itamar Ben Gvir à Ramot

Du premier au troisième jour de cette semaine, 4 armes illégales et 11 pistolets Airpost ont été saisis. 72 suspects ont été arrêtés dans l'est de la ville au cours de 18 opérations spéciales. Deux maisons illégales ont été détruites et 39 incidents de confiscation d'argent illégal. Aussi, 113 rapports de circulation ont été donnés dans les quartiers.

La police a mis en place 232 points de contrôle dans les quartiers Est de la ville au cours de ces trois derniers jours et a contrôlé 12 451 citoyens et 8 349 véhicules.

Porte-parole de la police Forces de sécurité en action à Jérusalem-Est, archives

"Notre politique dans la partie orientale de la ville doit être claire pour tout le monde. Je remercie les forces de sécurité et les policiers qui opèrent sur le terrain en permanence. Nous devons augmenter significativement notre activité et notre guerre contre le terrorisme, et pour cela je travaille sans arrêt. Nous devons également augmenter davantage le budget de la police et renforcer les effectifs", a déclaré Itamar Ben Gvir.