Les Journées de la Francophonie en Israël auront lieu du 1er au 31 mars

L’Ambassade de France en Israël, l’Institut français d’Israël, les ambassades de Belgique, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d’Ivoire, Grèce, Irlande, République Démocratique du Congo, Roumanie, Suisse et Vietnam organisent les Journées de la Francophonie en Israël, du 1er au 31 mars 2023 où de nombreux événéments seront proposés au public.

La langue française est la 5ème langue la plus parlée dans le monde : elle est présente sur tous les continents avec 321 millions de francophones, qui seront plus de 700 millions à l’horizon 2050 ! C’est aussi la 2ème langue étrangère la plus enseignée au monde, avec 50 millions de personnes apprenant le français comme langue étrangère, auxquels s’ajoutent 93 millions d’élèves suivant une scolarité en français. En Israël, entre 850 000 et 1 000 000 de personnes parlent le français (soit environ 10% de la population). On compte plus de 15 000 apprenants par an dans les établissements scolaires et 1 300 à l’Institut français d’Israël, à Tel Aviv, Haïfa et Nazareth.

Ce mois de la Francophonie sera rythmé par des événements festifs, culturels mais aussi par des conférences et des débats sur la richesse de la Francophonie, qui exprime une pluralité de cultures.

Le festival du film francophone se tiendra du 1er au 8 mars. Les cinémathèques de Jérusalem et Holon proposent cette année 8 films issus du patrimoine cinématographique de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, de France, de Grèce, de Roumanie et de Suisse en version originale sous-titrée en hébreu et en anglais. Un des deux films proposés par la France fera l’objet de projections privées pour les élèves du lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi et du lycée Maïmonide à Mikvé Israël.

Par ailleurs, les ambassades partenaires de la Francophonie reçoivent, pour la première fois en Israël, le chanteur, compositeur et interprète français Benjamin Piat pour deux concerts gratuits à Haïfa et Nazareth. Son univers musical aux couleurs pop folk s’inspire de ses voyages à travers le monde, notamment en Amérique Latine, et a séduit de nombreux artistes français reconnus, dont le groupe Tryo, Tété, Dutronc, Anis, Batlik ou Oldelaf. A Tel Aviv, Benjamin Piat ira à la rencontre des élèves de plusieurs établissements scolaires.

Enfin, Vincent Lemire, historien, directeur du Centre de Recherche français de Jérusalem, présentera la bande-dessinée qu’il a co-réalisée avec Christophe Gaultier, Histoire de Jérusalem, publiée aux Arènes BD en octobre 2022. Cette "bible" retrace sur un ton rythmé les 4000 ans d’histoire de cette cité au cœur de l’actualité, qui mêle ferveur religieuse et déchirements entre les peuples. Vincent Lemire présentera également sa bande-dessinée dans les établissements scolaires – au Collège français Marc Chagall à Tel Aviv, au Collège des Frères de Jaffa et au Lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi à Mikvé Israël.