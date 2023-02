"Notre démocratie est en danger", affirme la chanteuse Rita

"J’ai toujours choisi de rassembler les gens de tous bords par mon art et mes chansons, mais cette fois, je m'inquiète et j’ai peur" (Rita)

Dans le contexte des manifestations contre la réforme juridique, la chanteuse israélienne Rita, qui habituellement évite de prendre position sur des questions politiques, a publié un post sur les réseaux sociaux à ce sujet. "C'est la première fois que j’outrepasse ma décision de ne pas m’exprimer sur des sujets d’actualité", écrit la chanteuse. "J’ai toujours choisi de rassembler les gens de tous bords par mon art et mes chansons et de leur apporter de l’amour, mais cette fois, je m'inquiète et j’ai peur", poursuit-elle dans son message.

"La démocratie qui a été construite ici depuis 75 ans par des personnes venues des quatre coins du monde est en danger. Notre unité est en danger. Les coutures vont bientôt se défaire", continue Rita. "J’en appelle à nos élus : asseyez-vous et parlez ! Parvenez à un accord !"

"Arrêtez ce train qui se précipite vers l’abîme et qui ne représente qu'une majorité à la Knesset, mais pas les sentiments du cœur", ajoute-t-elle. "De tels changements drastiques doivent se faire avec méthode, patience, en concertation et avec un consensus le plus large possible. Nous avons attendu 75 ans. Prenez un mois ou deux, stoppez tout et discutez avant qu’il ne soit trop tard", termine-t-elle son post.