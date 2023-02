Israël : le gouvernement adopte le budget pour 2023-2024

"L'économie d'Israël est forte et inébranlable", a affirmé Benjamin Netanyahou

Le gouvernement israélien a approuvé vendredi le budget de l'Etat pour 2023-2024 dans un climat d'incertitude économique liée à sa réforme judiciaire. Le budget, qui doit encore être voté par le Parlement, devait être adopté lors d'une réunion du conseil des ministres jeudi mais les négociations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit avant de reprendre vendredi matin.

"Nous voulons montrer que la tradition que nous avons créée ici dans l'Etat d'Israël, d'une économie libre avec une responsabilité fiscale et monétaire (...) et d'indépendance de la banque (d'Israël), sont toujours valables pour nous, et particulièrement en ce moment", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'issue du vote, d'après un communiqué de son bureau.

M. Netanyahou tente de rassurer les milieux économiques et financiers, alarmés par la réforme judiciaire et ses possibles conséquences sur l'économie locale. Le shekel a chuté et la dépréciation est due, selon les analystes, aux incertitudes liées à la réforme judiciaire qui pousse des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues chaque semaine.

Kobi Gideon (GPO)

La réforme, qui vise notamment à limiter les pouvoirs de la Cour suprême, est décriée comme anti-démocratique par ses détracteurs et a suscité les mises en garde d'économistes de premier plan qui craignent notamment une baisse des investissements. Lors des discussions jeudi sur le budget, le gouverneur de la Banque centrale Amir Yaron a ainsi alerté les ministres sur les risques d'une crise économique associés à la réforme, dans des propos rapportés par les médias israéliens.

"L'économie israélienne est forte et inébranlable", a assuré M. Netanyahou vendredi. Les données macroéconomiques "sont les meilleures dont je puisse me souvenir de toutes mes années au pouvoir", a-t-il assuré.

"Aujourd'hui, au sein du gouvernement, nous avons adopté un budget de deux ans et un plan économique. C'est un bon pas pour l'État d'Israël, bon pour son économie et bon pour ses citoyens. Dans le budget proposé, nous voyons devant nos yeux le lourd fardeau placé sur les épaules des citoyens d'Israël et nous avons travaillé dur pour lutter contre le coût de la vie qui est difficile pour tous les citoyens", a réagi le ministre des Finances Betsalel Smotrich.

Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, a annoncé que le budget qui sera transféré à son bureau sera le plus important depuis la création de l'État. Le budget du ministère de l'Immigration et de l'Intégration a également augmenté de plus de 200 millions de shekels. Cependant, malgré l'intégration massive d'immigrants d'Ukraine et de Russie dans le contexte de la guerre, le budget sera principalement destiné à encourager l'immigration en provenance des États-Unis et de France.

"Sans une augmentation budgétaire, nous aurions atteint une crise sévère compte tenu du nombre d'immigrés au cours de la dernière année, parallèlement au fait qu'il y a une diminution alarmante du nombre d'immigrés en provenance de France et des États-Unis", a affirmé le ministre Ofir Sofer. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé un bond dans le budget et a noté qu'il atteindra un nouveau record. Au total, il devrait s'élever à plus de 10 milliards de shekels, au cours des deux prochaines années.