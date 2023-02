Israël : les employés du Mossad pourront participer aux manifestations contre la réforme judiciaire

Une discussion a eu lieu dans le bureau du chef du Mossad avec le conseiller juridique

Les membres de l'agence israélienne du Mossad seront autorisés à participer aux manifestations de masse contre la réforme judiciaire. Le chef du Mossad, David Barnea, a donné son feu vert après les demandes de son personnel et l'approbation du conseil juridique, à condition qu'ils ne s'expriment pas publiquement.

La réforme judiciaire continue de diviser le pays. A Tel-Aviv, des manifestations ont lieu tous les samedis soir, rassemblant des dizaines de milliers de protestataires - qui dénoncent en bloc ce projet mais aussi la politique générale du gouvernement, un des plus à droite de l'histoire d'Israël.

Tomer Neuberg, Flash 90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv

Mardi, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a appelé Israël à suspendre sa réforme du système judiciaire, inquiet sur ses conséquences en matière de droits humains et d'indépendance de la justice. "Compte tenu du niveau d'inquiétude publique et politique, j'appelle le gouvernement israélien à suspendre les modifications législatives proposées et à les ouvrir à un débat et à une réflexion plus larges", a affirmé Volker Türk. Benjamin Netanyahou a qualifié "d'absurdité" l'appel de l'ONU à suspendre la réforme.

M. Lapid a accusé à plusieurs reprises son successeur de servir ses intérêts personnels avec cette réforme. M. Netanyahou étant lui-même jugé pour corruption dans plusieurs affaires, ses contempteurs estiment qu'en cas d'adoption de la réforme, il pourrait s'en servir pour casser un éventuel jugement venant à le condamner.