"J'appelle les voix responsables de l'opposition à ne pas être complices de cette anarchie, et à entamer immédiatement des négociations sérieuses"

Huitième samedi consécutif de manifestations en Israël. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées dans les grandes villes du pays, notamment à Tel Aviv, Haïfa et Beersheva pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. À Tel-Aviv, des dizaines de femmes ont défilé déguisées avec les tenues rouges des personnages de la série Netflix "The Handmaid's Tale".

Ces protestations interviennent sur fond de polémique suite à une déclaration vendredi de Benjamin Netanyahou lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, qui aurait dit vouloir "montrer le poing contre les protestataires".

Flash90 Un portrait de Benjamin Netanyahou vêtu des habits du grand rabbin d'Israël brandi par des manifestants à Tel aviv

"Vous devriez frapper les ennemis de l'État et non ses bons et loyaux citoyens", a déclaré le chef du parti Union pour l'État Benny Gantz, lors d'une manifestation à Haïfa, avant d'ajouter : "Ce coup d'État est l'introduction à la" démocratie "selon la méthode Netanyahou. Cela nuira aux soldats de Tsahal, à l'économie et à la société israélienne dans son ensemble, et nous ne laisserons pas cela se produire. Nous n'accepterons pas une dictature, nous lutterons pour maintenir une démocratie juste en Israël".

Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel Aviv

De son côté, le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré : "Netanyahou, il est temps de mettre fin à vos mensonges. Comme l'ont expliqué tous les économistes de renom en Israël et dans le monde, c'est vous qui détruisez l'économie, c'est vous qui déchirez le peuple, c'est vous qui incitez à la violence. Nous ne vous laisserons pas écraser la démocratie israélienne et nous n'avons pas l'intention de rester silencieux face à votre incitation toxique".

Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel Aviv

En réponse, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a démenti sur Twitter avoir appelé à la violence : "Pendant des semaines, l'opposition est restée silencieuse face aux appels de certains de ses membres au meurtre du Premier ministre, à la violence, à la désobéissance civile et au retrait des investissements en Israël. Au lieu de réagir sur ces points, ils choisissent de m'attaquer en déformant mes propos", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Il était clair dans mes propos que mon intention était de frapper les mensonges de ceux qui veulent semer la panique dans le pays, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un appel à la violence ou d'une négation du droit à manifester. L'opposition devrait avoir honte de la façon dont elle essaie d'influer sur la conscience du public israélien. Au lieu de répondre à nos appels à dialoguer et à calmer les esprits, ils les enflamment et appellent à l'anarchie".

En conclusion, le Premier ministre a écrit : "J'appelle les voix responsables de l'opposition à ne pas être complices de cette anarchie, et à entamer immédiatement des négociations sérieuses au profit de tous les citoyens d'Israël et de l'État d'Israël". Benjamin Netanyahou avait déjà appelé au dialogue sans conditions préalables la semaine dernière, tandis que les dirigeants de l'opposition ont exigé que l'avancement de la loi soit interrompu pour que des pourparlers puissent avoir lieu.

Par ailleurs, les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie allumé par des protestataires à Tel Aviv, avant qu'un autre feu ne soit allumé par les manifestants. 11 d'entre eux ont été arrêtés. Par ailleurs, la police a interpellé un manifestant après qu'il ait été vu en train d'écrire les mots "Bibi le traître" sur la route.