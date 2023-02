Le Shin Bet a expliqué que le terroriste était un déséquilibré et qu'il n'y avait pas de raison de punir la famille

Les responsables du Shin Bet ont contacté la police de Jérusalem pendant le week-end et ont demandé de retirer la mise sous scellé de la maison de la famille du terroriste qui a perpétré l'attentat meurtrier dans le quartier de Ramot au début du mois. Immédiatement après l'attaque au cours de laquelle trois Israéliens ont été assassinés, la maison de la famille du terroriste a été bouclé dans le quartier A-Tor à l'est de la ville, car la maison où il vivait lui-même était louée.

Le Shin Bet a justifié sa requête en soutenant que le terroriste était un déséquilibré et qu'il n'y a aucune justification pour punir la famille. Mais le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir a ordonné à la police de ne pas exécuter la directive du Shin Bet. Selon lui, les membres de la famille du terroriste connaissaient son intention de sortir et de commettre un attentat.

Lors de l'attaque en voiture qui a eu lieu il y a environ trois semaines près du quartier de Ramot, quelques heures avant Shabbat, Alter Shlomo Lederman, un jeune marié de 20 ans, et les frères Jacob Israel et Asher Menahem Plaï, âgés 6 et 8 ans, ont été assassinés. Plusieurs autres ont été blessés.

Le Premier ministre Netanyahou a décidé après l'attaque que la maison du terroriste serait immédiatement mise sous scellés et détruite plus tard. Par ailleurs, le ministre de la Défense Yoav Galant a tenu une évaluation spéciale de la situation pour imposer des sanctions financières à 87 terroristes et à leurs familles, résidents de Jérusalem-Est.