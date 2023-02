Israël : la loi sur la peine de mort pour les terroristes approuvée par la commission des lois

"Notre réponse au terrorisme est de le frapper durement et d'approfondir nos racines dans notre pays"

Le Comité ministériel israélien sur les questions législatives a approuvé dimanche la loi sur la peine de mort pour les terroristes proposée par le parti Force juive. Selon la loi, le tribunal pourra imposer la peine de mort à ceux qui ont commis des attentats pour des raisons nationalistes contre les citoyens d'Israël. La commission a décidé qu'après un vote préliminaire sur la loi, une discussion aura lieu au sein du cabinet politique et sécuritaire afin de discuter de la formulation de la loi.

"En ce jour difficile où deux citoyens israéliens ont été assassinés dans une attaque terroriste palestinienne, il n'y a rien de plus symbolique que de voter une loi sur la peine de mort pour les terroristes. Il s'agit d'une loi morale et juste qui existe aussi dans la plus grande démocratie du monde, et d'autant plus dans un pays où une vague de terrorisme accable les citoyens", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

"Nous continuerons à agir par tous les moyens sécuritaires, l'activité opérationnelle et la législation, pour dissuader les terroristes et maintenir la sécurité d'Israël. Notre réponse au terrorisme est de le frapper durement et d'approfondir nos racines dans notre pays", a précisé le Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Ce midi, deux Israéliens ont été tués dans un attentat à Hawara en Cisjordanie. Des terroristes de l'organisation Fosse aux lions ont tiré à l'arme à feu sur un véhicule appartenant à des Israéliens, sur la route 60. Les victimes sont des résidents de la localité de Har Bracha, selon les responsables locaux.