Un chanteur israélien refuse de se produire à la Knesset, la qualifiant de "zoo"

"Chanter devant ces gens odieux, c'est me faire passer pour un gros menteur"

Se produire à la Knesset est considéré comme un honneur pour la plupart des artistes israéliens. Cependant, un musicien chevronné a refusé cette offre, qualifiant le Parlement de "zoo" alors que des débats houleux concernant la réforme du système judiciaire ont éclaté la semaine dernière à la Knesset entre les députés.

https://twitter.com/i/web/status/1629848017166819328 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Chanan Yovel se serait vu proposer de se produire au Parlement lors de la cérémonie du Yom Hazikaron en mémoire des soldats tombés au combat mais aurait refusé en raison de la crise entourant la réforme judiciaire controversée. Depuis huit semaines consécutives, les Israéliens manifestent chaque samedi dans les rues du pays pour s'y opposer.

Yonatan Sindel/Flash90 Knesset

"Dans cette Knesset - d'Almog Cohen, de Dudi Amsalem, de Gottlieb, de Galit Distal, d'Aryeh Deri - il n'y a pas un seul homme juste qui se lève et s'exprime", a déclaré Yovel. "Ce n'est pas ma Knesset. Chanter devant ces gens odieux, c'est me faire passer pour un gros menteur. La nourriture ne manque pas et ne manquera pas dans la maison de la famille Yovel. L'intégrité est une chose pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie."

Le chanteur a ajouté que ce qui se passe au Parlement est "honteux". "J'ai dit que je ne voulais plus venir. Ce qui se passe à la Knesset ressemble fortement à ce que l'on trouve dans un zoo."