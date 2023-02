Réforme judiciaire : Tsahal adresse une lettre au président Herzog

"L'armée israélienne est le symbole de notre cohésion nationale et doit être tenue à l'écart du discours politique"

"En tant que dirigeants de l'IDSF, un mouvement de plus de 17 000 anciens soldats et officiers qui ont consacré leur vie à défendre l'intégrité physique du peuple et de la terre d'Israël, et en tant que représentants d'une majorité écrasante d'officiers de Tsahal, nous souhaitons renforcer votre pouvoir ces jours-ci. Vous encouragez un débat civilisé et un discours modéré dont nous avons tant besoin en ce qui concerne la réforme judiciaire.

L'IDSF n'est pas un mouvement politique. Nous ne sommes ni pour ni contre la réforme judiciaire. Ce qui motive notre mouvement est la nécessité de préserver l'État d'Israël en tant que patrie nationale du peuple juif, fondée sur le principe de l'égalité des chances.

La condition préalable au dialogue que vous promouvez doit inclure un appel immédiat et explicite à cesser les actes dangereux et violents qui mettent en péril l'Etat de droit démocratique en Israël. Les appels à la révolte civile, les menaces de nuire à l'économie, les menaces voilées de nuire au Premier ministre ou à ses ministres ainsi que les appels à la guerre civile ne doivent pas être tolérés.

Photo by Erik Marmor/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv

Ce type de comportement de la part de certains des opposants à la réforme judiciaire est sans précédent et viole les codes de base d'une société démocratique. Comme vous l'avez si clairement dit dans votre discours : 'la chambre des représentants du peuple est la Knesset. Aussi, dans les relations équilibrées et souhaitées entre les pouvoirs - c'est la maison du souverain. Le gouvernement élu a le droit de mettre en œuvre la politique.' Ce sont les règles de la démocratie. La tentative de violer ces règles fondatrices défie les fondations mêmes de la règle démocratique et constitue une sorte de coup d'état, qui met en danger l'ensemble de l'entreprise sioniste.

Le peuple d'Israël a prouvé sa capacité à surmonter de graves divisions au cours de ses 75 ans d'indépendance moderne. Les accords d'Oslo et le désengagement de Gaza, que vous avez mentionnés dans votre discours, ont été adoptés par le peuple en dépit de l'opposition de nombreux Israéliens.

Malgré le fait que le désengagement a directement porté atteinte aux droits de milliers d'Israéliens, il a été mis en œuvre sur la base d'arguments légitimes dans les limites de la démocratie. Le récent accord gazier avec le Liban, qui a été mis en œuvre par le précédent gouvernement intérimaire en dépit du fait qu'il comprenait des concessions territoriales sans l'approbation de la Knesset, n'a pas suscité d'appels à la révolte civile ou à un coup d'État.

Votre discours a clairement fait ressortir ces points, et votre douleur était apparente. Nous renforçons votre appel à cesser immédiatement la rhétorique violente et conflictuelle, quel que soit le sort réservé à la réforme judiciaire. Nous ne saurions trop insister là-dessus : toute législation de la Knesset peut être renversée. L'unité nationale et notre sécurité nationale ne le peuvent pas. L'armée israélienne est le symbole de notre cohésion nationale et doit être tenue à l'écart du discours politique. L'importance de votre discours est primordiale face à la multitude de défis auxquels nous sommes confrontés.

Arrêtons de violer notre cohésion nationale. Arrêtons les boycotts politiques. Arrêtons les abus politiques de Tsahal. Nous sommes tous des frères."