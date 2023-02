Israël : un traitement innovant contre l'amputation donne des résultats spectaculaires

Tous les patients traités lors de la première étude clinique ont vu leur état s'améliorer de manière spectaculaire

C'est à l'hôpital Laniado de Netanya (nord) qu'est développé le premier traitement au monde contre l'amputation chez les personnes diabétiques ou souffrant d'athérosclérose.

"Les personnes diabétiques ont des problèmes avec les vaisseaux sanguins de leurs jambes, particulièrement les plus petits. C'est la raison pour laquelle ces patients souffrent de plaies fréquentes qui dégénèrent et causent des gangrènes entraînant des amputations", explique le Dr Shlomo Baytner, chirurgien vasculaire.

Le Dr Yael Porat a fondé l'entreprise Biogencell pour venir en aide à ces patients dont les petits vaisseaux sanguins sont endommagés et pour lesquels la médecine n'a pas de solution. Elle a ainsi développé une thérapie cellulaire qui ne requiert qu'une simple prise de sang du patient.

"Nous générons la propre thérapie cellulaire du patient à partir de prélèvements de son sang. Ce que nous obtenons au bout du processus c'est une mixture de cellules provenant exclusivement du patient traité incluant des cellules qui vont améliorer la régénérescence des vaisseaux sanguins et permettre la revascularisation du membre, tandis que d'autres vont permettre de combattre l'inflammation. Le traitement est alors injecté au patient.

Tous les patients traités lors de la première étude clinique menée il y a six ans ont vu leur état s'améliorer de manière spectaculaire et ont pu échapper à l'amputation. Noam était l'un d'entre eux.

"J'avais deux plaies qui s'étaient développées sur mon gros orteil au pied gauche et qui ne parvenaient pas à guérir. Mon orteil a alors commencé à se nécroser et je souffrais énormément. Je n'arrivais plus à marcher et les médecins ne voyaient pas d'autre solution que l'amputation", raconte ce patient.

En dernier recours, on a proposé à Noam de prendre part à l'essai clinique de Biogencell. On lui a prélevé du sang et deux jours tard, il a reçu la fameuse injection thérapeutique. Sa plaie s'est alors peu à peu résorbée et il a vite pu reprendre ses activités habituelles, comme les cours de danse folklorique, une passion qu'il partage avec son épouse.

Forte de ces résultats, Biogencell mène désormais un essai clinique de plus grande ampleur en partenariat avec des hôpitaux israéliens, américains, hongrois et belges, et lance un appel aux patients qui souhaiteraient y participer. Un formidable espoir pour des millions de personnes à travers le monde.