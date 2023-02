"Au lieu de les conduire sous la houppa, nous les enterrons": funérailles des deux victimes de Hawara

"Les deux frères étaient pleins de lumière et de vitalité"

Des milliers de personnes ont assisté lundi à l'inhumation de Hillel Menahem Yaniv et Ygal Yaakov Yaniv, deux frères âgés de 19 et 21 ans, assassinés lors de l'attentat à l'arme à feu perpétré ce dimanche près de la localité de Hawara en Cisjordanie, au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Les deux jeunes hommes étaient en route pour retourner dans leurs écoles talmudiques (yeshivot) respectives lorsqu’un terroriste a ouvert le feu sur leur voiture. Le ministre de la Défense Yoav Gallant, a exceptionnellement accepté la requête de la famille d'enterrer les deux frères côte à côte même si Ygal n'était pas encore soldat.

Le lieutenant-colonel Roy Gardosh, commandant de la marine, leur a rendu hommage. "Hillel était un professionnel, en tant que combattant et en tant que commandant, il était un exemple et c'était un grand privilège pour moi d'être son supérieur. [...] Nous nous séparons de Hillel, tombé alors qu'il était en route pour effectuer le commandement de l'étude de la Torah, si importante pour les deux."

"Les deux frères étaient pleins de lumière et de vitalité [...] Le sort du peuple juif est d'ajouter une bénédiction au monde, et les Arabes décident de nous combattre - nous les combattrons et gagnerons. Même si la guerre dure longtemps, nous continuerons de nous tenir contre chaque ennemi", a-t-il ajouté.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a également fait l'éloge des deux frères assassinés, affirmant que "ce sont les justes qui meurent sans procès". "Au lieu de les conduire sous la Houppa, nous les enterrons", a déclaré leur mère Esti dans un message transmis plus tôt ce lundi. "Il n'y a pas de mots pour décrire une telle catastrophe. Que pouvez-vous dire?", a affirmé plus tôt la mère dans un discours. La mère a également évoqué les divisions au sein de la société israélienne et a appelé à l'unité du peuple. "Nous aimons le pays, aimons l'armée et voulons la sécurité. Nous voulons l'unité. L'armée est tout le monde et nous ne l'utilisons pour rien de politique", a-t-elle souligné.