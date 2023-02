Un Israélo-américain tué dans un attentat à la mer Morte

Le terroriste est toujours en fuite

Un attentat à l'arme à feu a eu lieu lundi à l'intersection de Beit Arava près de Jéricho sur la route de la mer Morte faisant un mort israélo-américain de 27 ans. Le jeune homme avait été grièvement blessé et évacué à l'hôpital Hadassah de Jérusalem où il est décédé quelques heures plus tard. Vers 17h30, un terroriste a ouvert le feu sur cet automobiliste, le blessant grièvement avant de prendre la fuite et de mener une deuxième attaque au carrefour d'Almog, qui n'a fait aucun blessé.

Le terroriste a ensuite mis le feu à sa voiture près du monastère Saint-Georges, puis a tenté de changer de véhicule et a finalement pris la fuite à pied en direction du camp de réfugiés d'Aqat Jabar et de Jéricho. Des policiers ont tiré sur le terroriste - on ne sait pas à l'heure qu'il est s'il a été touché. De nombreuses forces de Tsahal encerclent actuellement Jéricho et érigent des barrages routiers dans toute la région.

"Nous condamnons les meurtres atroces de deux frères israéliens près de Naplouse et le meurtre aujourd'hui d'un Israélien près de Jéricho, qui -- d'après ce que nous savons -- était également citoyen américain", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Ned Price.

Mada Attentat à la mer morte, 27.02.23

Ce nouvel attentat intervient au lendemain d'une attaque meurtière à Hawara en Cisjordanie, où deux frères israéliens ont perdu la vie dimanche midi. Le terroriste est toujours en fuite.

Par ailleurs, des travailleurs palestiniens ont été arrêtés à Bnei Brak munis de couteaux. En outre, vers 19h une manifestation pro-palestinienne a eu lieu à Tel-Aviv près d'Azrieli, où l'on pouvait voir de nombreux drapeaux palestiniens. Une centaine de personnes ont protesté contre les violences à Hawara et ont bloqué l'accès à plusieurs rues de la ville. Munis de pancartes telles que "la vie des Palestiniens compte", les manifestants de gauche ont exprimé leur soutien aux Palestiniens attaqués à Hawara par des juifs extrémistes dimanche soir.

Thelma Obadia Manifestation pro-palestinienne à Tel-Aviv

Dimanche, des Israéliens ont mis le feu à des habitations et des voitures du village de Hawara pour venger les vicitmes de l'attentat. Le gouvernement a fermement condamné ces actions et appelé les citoyens à ne pas faire justice eux-mêmes.