Israël : "Il n'y aura ni dictature ni d'Etat régi par la Loi juive" (Netanyahou)

Il a fustigé les dirigeants de l'opposition qui selon lui, n'ont toujours pas accepté les résultats des élections

"Il n'y aura ni dictature ni d'Etat régi par la Loi juive (halakha)", a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'un débat à la Knesset avec les députés de l'opposition sur la réforme judiciaire. "Nous ne voulons pas porter atteinte aux LGBT non plus, je me tourne vers les dirigeants de l'opposition - vous donnez votre main pour franchir toutes les limites", a-t-il affirmé. "Si c'est au sujet de la réforme, venez discuter. Mais ce qui vous motive vraiment, c'est votre volonté de ne pas accepter les résultats des élections", a ajouté le Premier ministre.

Ces propos ont été tenus alors que des milliers d'Israéliens descendent dans la rue pour la huitième semaine consécutive, pour protester contre la réforme très controversée du système judiciaire voulue par le Premier ministre qu'ils jugent attentatoire à la démocratie.

Yaïr Lapid a fustigé le Premier ministre en affirmant que l'"opposition n'est pas là pour servir de décoration". "Si vous modifiez ces lois, Israël cessera d'être une démocratie et la Knesset deviendra le Parlement hongrois", a-t-il averti.

Olivier Fitoussi/Flash90 Yaïr Lapid, chef de l'opposition

"Le gouvernement a perdu le contrôle. Mais Levin et Rothman ne voient rien. L'économie s'écrase, le shekel baisse et le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le peuple d'Israël est déchiré, mais vous ne faites que poursuivre la campagne d'extermination de la démocratie israélienne", a-t-il conclu. Pour Benny Gantz, ex-ministre de la Défense, le "pays n'est pas gouverné" alors que "règne le chaos".